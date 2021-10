Flick ist froh - deshalb macht er sogar früher Schluss

Einen Tag vor seinem vierten Länderspiel als Bundestrainer äußert sich Hansi Flick sehr zufrieden über die Intensität des Trainings in den Tagen von Hamburg. Personell hat er ein klares Gerüst gefunden.

Von der Nationalelf berichten Oliver Hartmann und Sebastian Wolff

Dass die Stimmung gut ist und die Abläufe spürbar verändert sind, gehört zu den Standardsätzen seit der DFB-Tross sich am Montagabend in Hamburg versammelt hat. Hansi Flick bildete mit seinen Ausführungen während der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem anstehenden Heimspiel gegen Rumänien keine Ausnahme. Und verriet doch noch Details, mit denen er in die Tiefe ging.

Die Trainingsintensität unter dem neuen Bundestrainer ist viel besprochen und beschrieben, Flick selbst gewährt nun auch konkrete Einblicke. Indem er preisgibt, dass er die Einheit am Mittwoch im Volkspark sogar ohne eine fest eingeplante taktische Sequenz beendet hat. "Die Intensität und Qualität in diesem Training war so hoch, dass wir uns entschlossen haben, einen Teil wegzulassen", erklärt der 56-Jährige. "Es war einfach richtig gut, und wir wollen ja auch alle Körner für den Freitag haben", sagt Flick und drückt die pure Zufriedenheit aus: "Genau das ist unser Anspruch, dass wir in jedes Training so hineingehen wie ein Spiel."

25.000 im Stadion - "Wir wollen die Leute begeistern"

Rumänien soll diese Intensität zu spüren bekommen, und, passend zur Nachricht vom Donnerstag, dass das zur Verfügung stehende Kartenkontingent ausgeschöpft ist, also 25.000 Fans im Volksparkstadion sein werden, kündigt der Coach an: "Wir wollen die Leute begeistern."

Große personelle Überraschungen wird er dem Hamburger Publikum nicht bieten, sein Gerüst steht. Einen Tag vor dem Spiel etwa legt er sich auch öffentlich auf seine Innenverteidigung, bestehend aus Niklas Süle und Antonio Rüdiger, fest. Dass beide sich einen Vorsprung erspielt haben, klingt deutlich durch, wenn Flick sagt: "Beide haben es im September gut gemacht, sind miteinander eingespielt, geben uns Stabilität." Auf Rüdiger stimmt er gar ein Loblied an: "Toni ist als Gesamtpaket wichtig für uns, er hat hohe Intensität und Aggressivität, die uns gut tut."

Verzicht auf Hummels "die richtige Entscheidung"

Für Mats Hummels schlägt er die Tür ausdrücklich nicht zu, unterstreicht aber auch, dass er den Verzicht auf den Dortmunder nach dessen Knieproblematik für angemessen hält. "Es war die richtige Entscheidung, die wir getroffen haben." Vor Süle und Rüdiger wird das Mittelfeld-Herzstück aus Joshua Kimmich und Leon Goretzka sowie Thomas Müller davor bestehen, die drei Offensivpositionen scheinen vorerst an Serge Gnabry und Leroy Sané auf den Flügeln und Timo Werner in der Mitte vergeben.

Flick erklärt, dass er die Tage von Hamburg genutzt hat, um intensiver als noch während des ersten Lehrgangs mit den einzelnen Blöcken zu arbeiten. Rund um die Tage in Stuttgart haben drei Partien im Terminkalender gestanden, dieses Mal sind es nur zwei. In die Zeit bis zum ersten Spiel am Freitag hat er deshalb vermehrt "Videositzungen als Elemente des Trainings" eingebracht. "Im September war nur wenig Zeit, eine Spielidee zu implementieren, jetzt haben wir viel in Gruppen gearbeitet."

Gegen die Rumänen soll nach drei Startsiegen nicht nur ein weiterer hinzukommen, sondern nach Möglichkeit auch ein nächster Entwicklungsschritt sichtbar werden.