Flick gerät bei Schlotterbeck regelrecht ins Schwärmen

Hansi Flick (56) hat seinen ersten Kader als Bundestrainer nominiert - und geriet besonders beim Freiburger Nico Schlotterbeck ins Schwärmen.

Nun kann die Arbeit also richtig losgehen, innerhalb kürzester Zeit stehen für Neu-Bundestrainer Flick und sein Team drei Länderspiele in der WM-Qualifikation an. Um die richtige Mischung dafür zu finden, war der ehemalige Bayern-Coach jüngst viel in den Bundesliga-Stadien unterwegs. "Uns war es wichtig, die Spieler rauszusuchen, wo wir sagen, dass sie uns jetzt bei diesem Lehrgang weiterhelfen", begründet Flick seinen 26 Mann starken Kader im DFB-Interview.

Einige Positionen habe man bewusst sogar mit drei Spielern besetzt, um einerseits die Belastung zu stemmen und andererseits jungen Profis eine Chance zu geben. Mit Angreifer Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Freiburgs Defensivspezialist Nico Schlotterbeck und Hoffenheim-Neuzugang David Raum hat Flick drei Neulinge berufen. "Das freut mich umso mehr", gesteht der Bundestrainer: "Der erste Kontakt ist etwas ganz Besonderes."

Besonders bei Schlotterbeck geriet Flick regelrecht ins Schwärmen. Der 21-Jährige habe eine "sehr gute U-21-Euro" gespielt, sei zudem als Linksfuß in der Innenverteidigung ein Spieler, den man unbedingt "mal sehen möchte". Zudem gefällt Flick die Variabilität von Schlotterbeck in der Defensive, der U-21-Europameister habe auch die "fußballerische Qualität", um gegebenenfalls im Mittelfeld eingesetzt zu werden.

Wegen Kehrer sprach Flick auch mit Pochettino

Etwas überraschend kommt die Nominierung von Thilo Kehrer, der bei Paris Saint-Germain einen starken Saisonstart erwischte. Flick habe sich mit dessen Trainer Mauricio Pochettino ausgetauscht - und der Argentinier bestätigte die "aktuell sehr gute Form" des ehemaligen Schalkers. Auch mit Raum habe Flick ein "sehr gutes Gespräch" geführt und trotz der Dauerbelastung mit U-21-EM und Olympia habe es sich der Linksverteidiger "verdient, hier dabei zu sein". Raum selbst sprach von einem "Mega-Gefühl. Ich habe nicht damit gerechnet, dass dieser Anruf kommt, vor allem so früh. Dass er dennoch kam, freut mich natürlich unglaublich."

Speziell der Austausch mit den Vereinstrainern sei Flick in der ersten Phase "sehr wichtig" gewesen: "Diese Gespräche haben mir viel Spaß gemacht und auch viel bedeutet." Nun sei sein ganzer Staff "heiß darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten".