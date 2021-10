Flick: "Genau das, was wir wollten"

Nach dem "mehr als verdienten" 2:1-Sieg gegen Rumänien zieht Hansi Flick ein wohlwollendes Fazit - auch zu seinem ersten Gegentor als Bundestrainer.

Thilo Kehrer, der einen entscheidenden Zweikampf im Mittelfeld verliert? Antonio Rüdiger, der sich im eigenen Strafraum tunneln lässt? Als Hansi Flick am Freitagabend den 2:1-Sieg gegen Rumänien Revue passieren ließ, fand er einen anderen naheliegenden Verantwortlichen für das erste Gegentor seiner Amtszeit: Torschütze Ianis Hagi.

"Ganz ehrlich", lobte Flick den "guten, beidfüßigen" Offensivmann der Glasgow Rangers bei RTL: Auch wenn "wir das viel früher verhindern können", sei das schon "hervorragend gemacht" gewesen. Im Wissen, dass sein Team die Partie nach der Pause noch gedreht hatte, deutete Flick den frühen Rückstand ("Gegentore ärgern mich grundsätzlich immer") am Ende lieber positiv.

"So ein Gegentor gehört zur Entwicklung der Mannschaft dazu", befand er; in dem Sinne, "dass man, wenn es mal nicht ganz so läuft, wie man es gedacht hat, zurückkommt, Stärke zeigt. Das haben wir heute gemacht." Und weil seine Elf "wirklich gefightet" und "dann irgendwann wieder alles 'all in' reingegeben" habe, seien "die Zuschauer mitgegangen. Das war genau das, was wir gewollt haben." Er sprach sogar von einer "Leistung, die begeistert".

Kommentar: Ein Sieg der Mentalität und ein Signal von Müller

Bei der Präzision "müssen und können wir noch besser werden", so Flick, "aber am Ende ist der Sieg mehr als verdient". Das WM-Ticket ist damit zum Greifen nah - und auch der Startrekord für Flick: Gewinnt er am Montag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nordmazedonien auch sein fünftes Spiel als Bundestrainer, zieht er mit Vorgänger Joachim Löw gleich.

Der nächste Gegner, der Armenien vom zweiten Tabellenplatz der Gruppe J verdrängte und im März in Duisburg Deutschland mit 2:1 düpiert hatte, könne "natürlich auch gut verteidigen", wisse aber gleichzeitig, "wo das Tor steht", warnte Flick. "Deswegen müssen wir da wieder genau so eine Leistung abrufen."