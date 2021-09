Flick: "Es ist entscheidend, dass wir wissen, wie gut wir sind"

Die deutsche Nationalmannschaft will die erste Phase unter Hansi Flick in Island positiv beenden. Der Bundestrainer fördert und fordert eine breite Brust.

Das erste Etappenziel ist erreicht. Hansi Flick und sein Team heben an diesem Dienstagnachmittag als Gruppenerster nach Reykjavik ab und wollen nach dem erfolgreichen Überholmanöver vom Sonntag nun auch den letzten Auftrag ausführen: ein Sieg auf Island für eine makellose Startbilanz.

Flick wird dafür auf einen gegenüber dem 6:0 gegen Armenien veränderten Kader zurückgreifen: Robin Gosens steht nach Sprunggelenkproblemen ebenso wieder zur Verfügung wie Kai Havertz nach grippalem Infekt, beide dürften auch direkt in die Startelf zurückkehren. "Wenn zehn oder 20 Prozent bei ihnen fehlen würden", erklärt der 56-Jährige, "hätten wir sie nicht mitgenommen."

Als Trainer müssen Entscheidungen getroffen werden. Hansi Flick

Genau die fehlen bei Marco Reus. Der in Stuttgart herausragende Dortmunder Kapitän klagte zum Wochenstart über leichte Knieprobleme. "Ein Tag mehr Pause", sagt Flick, "hätte ihm gut getan. Wir werden auch im Sinne seines Vereins kein Risiko eingehen, und ich hoffe, dass er dem BVB am Wochenende wieder zur Verfügung steht." Ebenfalls nicht mit an Bord sein wird Ridle Baku. Der Grund: Durch die Rückkehr von Gosens hat er mit dem Atalanta-Profi und David Raum zwei Linksverteidiger dabei, und für Bakus rechte Seite sind mit Jonas Hofmann und der bislang so überzeugenden Allzweckwaffe Thilo Kehrer zwei Kandidaten im Kader. Flick: "Ridle hat uns nicht enttäuscht, aber es gilt der Leistungsgedanke, und als Trainer müssen Entscheidungen getroffen werden."

Ein Umstand, der deutlich macht, dass bezüglich des Personals ausdrücklich kein Qualitätsproblem besteht. Dies hatte Flick während seines ersten Lehrgangs als Nationaltrainer gebetsmühlenartig betont und sieht sich nach der ersten gemeinsamen Woche in seiner Einschätzung bestätigt. "Wir haben insgesamt eine großartige Qualität." Dafür zeichnen seiner Meinung nach vor allem auch Youngster wie Jamal Musiala, Florian Wirtz oder Karim Adeyemi verantwortlich, die zudem eine weitere ganz wichtige Komponente mit einbringen: "Alle Jungen sind mit ihrer Unbekümmertheit ein Riesengewinn."

Goretzka: "Wir haben einen großen Schritt nach vorn gemacht"

Jene Unbekümmertheit und der letzte Schuss Selbstvertrauen hatte Flicks Ensemble bei dessen Premiere in Liechtenstein noch gefehlt, der Kantersieg gegen den bis dahin Gruppenersten Armenien soll eine Initialzündung bedeuten. "Wir haben in der Partie einen großen Schritt nach vorn gemacht", findet Leon Goretzka und sieht auch durch den Ausfall von Reus kein Problem entstehen: "Wir haben auf der Zehner-Position mehrere Spieler. Ilkay Gündogan kann sehr gut weiter vorn spielen, Kai Havertz ebenso, auch Jamal Musiala. Wir sind da wirklich sehr gut aufgestellt."

Exakt dieses Selbstverständnis fördert und fordert der neue Bundestrainer. Auch in den Stunden vor dem Island-Trip. Die Vorbereitung auf den Gegner wird natürlich wie üblich stattfinden, Flick aber predigt den Seinen: "Es ist entscheidend, dass wir wissen, wie gut wir sind, dass die Mannschaft das rüberbringt, was wir im Training erarbeiten." Das Münchner "Mia san mia" soll implementiert werden. Dann, ist er sicher, wird zum Abschluss seiner ersten Länderspiel-Station auch die letzte Etappe erfolgreich gemeistert.