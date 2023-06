Flick: Erprobt in der Krisen-Kommunikation

Die Abwärtsspirale dreht sich ein Jahr vor Beginn der Heim-EM weiter nach dem 0:1 in Polen. Und Bundestrainer Hansi Flick entwickelt langsam Routine darin, Rückschläge zu analysieren.

Aus München war der 58-Jährige nahezu komplett ungeübt darin, Niederlagen erklären zu müssen, auch in seinem neuen Job startete Flick im Spätsommer 2021 mit einer Aneinanderreihung von Erfolgserlebnissen. Er hatte in dieser Zeit nie übermütig gewirkt, immer darauf hingewiesen, dass der Weg zurück Richtung Weltspitze für den deutschen Fußball noch weit sei. Mittlerweile wirkt diese in weiter Ferne, oder um es im Sprachgebrauch seines Ex-Klubs auszudrücken: Sie ist nur noch mit dem Fernglas zu sehen.

Flick rettet sich in Floskeln

Und der einstige Titelhamster des FC Bayern scheint dieser Tage gezeichnet davon. Flick redet und floskelt längst wie ein Trainer in der Krise. Auch am späten Freitagabend von Warschau wieder. Er analysiert etwas ratlos eine erste Hälfte "in der wir nicht das Tempo und die Tiefenläufe hatten, die wir haben wollen." Er lobt dann die Reaktion danach und wirkt, als halte er sich regelrecht daran fest: "Nach der Pause ging von uns Gefahr aus, wir hatten viele Chancen. Aber im Moment fehlt uns auch das Quäntchen Glück." Es sind Sätze, die Trainer eben sagen in sportlichen Schieflagen. Auf Fragen, die sich ebenfalls an allen Standorten mit vergleichbaren Ergebnissen ähneln. Die sich gleichen wie die ausrechenbar vorgetragenen Angriffsversuche seiner bemühten aber schwerfälligen Elf.

Abwärtsspirale begann mit Niederlage gegen Ungarn

Ob er sich Sorgen mache, sollte Flick um kurz vor Mitternacht beantworten? Und er hatte auch darauf eine standardisierte Erklärung: "Ich kann die Leute verstehen. Aber wir sind in einem Prozess. Es gibt Phasen, die so verlaufen." Das, oder treffender, sein Problem ist: Diese Phase dauert bereits ziemlich lange an, begann mit einem 0:1 gegen Ungarn im vergangenen September. In diesem Zeitraum hat die einstige Fußball-Großmacht nur drei von zehn Spielen gewonnen. Und sie zeigt derzeit nur wenige Ansätze, wie sich das wieder dauerhaft umkehren lässt.

Ein Sieg ist elementar, wir müssen fighten und gewinnen. Das ist unser Auftrag. Hansi Flick

Im kommenden September, hat Flick in dieser Woche erklärt, beginne für ihn die entscheidende Phase. Doch ernst ist es schon jetzt. Deshalb sagt er vor dem Abschluss dieser Länderspielsaison gegen Kolumbien: "Wir wollen den Juni mit einem positiven Ergebnis am Dienstag beenden." Weil er registriert, dass der artikulierte Wille allein nicht mehr reicht in einer Fußballnation, die zwischen Ungeduld, Murren und Gleichmut schwankt, schiebt er nach: "Ein Sieg ist wichtig, weil er Vertrauen gibt und Ruhe reinbringt. Er ist elementar, wir müssen fighten und gewinnen. Das ist unser Auftrag."

Wird auch dieser nicht erfüllt, gehen selbst einem Trainer, der inzwischen Routine entwickelt hat im Analysieren von Rückschlägen, die Erklärungen aus. "Ich denke, wir haben noch ausreichend Zeit, die Mannschaft so vorzubereiten, dass sie eine gute Europameisterschaft spielen kann." Das bedeutet, übersetzt aus der Krisensprache: Es ist höchste Zeit.