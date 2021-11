Flick entwickelt ein Spezialprogramm für WM-Kandidaten

Die Nationalspieler sollen in Zukunft auch zwischen den Lehrgängen stärker betreut werden. Bundestrainer Hansi Flick und sein Team entwickeln dafür ein spezielles Programm.

"Uns ist es wichtig, dass die Spieler, auch wenn wir nicht zusammen bei der Nationalmannschaft sind, daran arbeiten, was wir ihnen individuell vorgegeben haben. Etwa am taktischen Verständnis oder am Thema Standardsituationen", sagte Flick der "FAZ".

Dies laufe auch über Gruppencoaching, "mal online, aber auch mal so, dass die Spieler das nach Absprache mit den Vereinstrainern vor Ort in ihren Klubs umsetzen". Das Team wird dazu in drei Gruppen eingeteilt: Abwehr, Zentrum, Sturm. Diese werden von Flick sowie seinen Co-Trainern Marcus Sorg und Danny Röhl begleitet. "Wir werden rotieren, sodass jeder von uns mal mit jedem Spieler gearbeitet hat", betonte der Bundestrainer. Es könne auch vorkommen, dass der neue Standard-Coach Mads Buttgereit "dem einen oder anderen ein paar Hausaufgaben gibt".

Nationalmannschaft ist immer, das ganze Jahr, nicht nur die 14 Tage, die man bei einzelnen Maßnahmen zusammen ist oder während der Turniere. Hansi Flick

Flick verspricht sich von der Maßnahme eine weitere Professionalisierung. "Es ist elementar, dass wir für die wichtigste Mannschaft des Landes in allen Details und Bereichen optimale Voraussetzungen schaffen", sagte er: "Von Bayern München kenne ich das nicht anders."

Flicks Team und Vereinstrainer "ticken gleich"

Dass es dabei zu Differenzen mit den Vereinstrainern kommen könnte, glaubt Flick nicht. "Wenn ich die ersten Monate resümiere, dann hat sich gezeigt, dass die Vereinstrainer und wir DFB-Trainer grundsätzlich gleich ticken und die Spieler ähnlich bewerten." Für die Spieler sei es wichtig zu wissen, "dass sich ihr Vereinstrainer mit den Trainern der Nationalmannschaft austauscht", erklärte der 56-Jährige.

Dafür verzichtet der Bundestrainer in der Bundesliga-Pause vom 24. Januar bis 3. Februar auf einen Lehrgang mit seinen WM-Kandidaten. In dieser Zeit müssen die Klubs nur ihre Spieler aus Amerika und Asien für dort noch ausstehende WM-Qualifikationsspiele abstellen.

Am Donnerstag spielt die DFB-Elf in Wolfsburg gegen Liechtenstein, bevor am Sonntag die WM-Qualifikation mit dem Gastspiel in Armenien abgeschlossen wird. Deutschland ist bereits für das WM-Turnier in Katar qualifiziert.