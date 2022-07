Flick: "Dieses Team hat unsere Hochachtung verdient"

Herren-Bundestrainer Hansi Flick hat der Frauen-Nationalmannschaft trotz des verlorenen EM-Finals gegen England Tribut gezollt.

"Dieses Team hat unsere Hochachtung verdient", sagte Flick dem kicker. "Mit enormer Dynamik, physischer Stärke, dazu großer Lockerheit und einem beeindruckenden Teamgeist haben die DFB-Frauen bei diesem Turnier einen sehenswerten und mitreißenden Fußball gezeigt." Nach Verlängerung hatte sich das Team von Martina Voss-Tecklenburg dem Gastgeber England im Finale der Europameisterschaft mit 1:2 geschlagen geben müssen.

"In dieser Mannschaft war jede Spielerin für jede da, die Elf präsentierte sich stets aktiv und bestrebt, in jeder Situation den Ball zu gewinnen und nach vorne zu spielen", lobte Flick weiter. "Es war großartig, wie die Spielerinnen in die direkten Duelle gingen, was für eine Power und Entschlossenheit sie ausstrahlten. Jede Einzelne - ich möchte keine besonders herausheben - brachte sich komplett ein."

Auch wenn die DFB-Frauen erstmals ein EM-Finale als Verliererinnen verlassen hatten, sei "auch der zweite Platz aller Ehren wert. Kompliment an diese tolle Mannschaft."