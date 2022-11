Flick: Das Ende des Schongangs

"Eins-gegen-eins-Situationen wegzuschenken, das können wir uns nicht erlauben": Bundestrainer Hansi Flick reagiert mahnend auf den mühsamen Sieg gegen den Oman - sieht aber auch mildernde Umstände.

Aus Maskat/Oman berichten Matthias Dersch und Karlheinz Wild

Die zuweilen ernste und nachdenkliche Miene, die Hansi Flick während des Spiels in Maskat gezeigt hatte, war hinterher schnell dem gewohnten Lächeln gewichen. So entschlossen, wie er immer wieder die zehn Meter vor zur Seitenlinie geschritten war, hatten sich seine Auserwählten jenseits der Seitenlinie auf dem Rasen nicht verhalten. Immerhin hatte es noch zu einem 1:0-Sieg gegen den Oman gereicht.

Vor allem vor der Pause lief wenig, meistens nichts zusammen, in der Offensive und noch mehr in der Defensive. "In der ersten Halbzeit hatten wir einige Probleme", räumte der Bundestrainer ein, "mit einigen Defensivszenen war ich nicht glücklich". Für den Start ins WM-Turnier gegen Japan am kommenden Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kündigte er "eine andere Körperlichkeit" an und betonte: "Eins-gegen-eins-Situationen wegzuschenken, das können wir uns nicht erlauben."

Flick hofft nicht, "dass diese Probleme grundsätzlich sind"

Die flinken und gewandten Gegner aus dem Oman hatten seine Spieler immer wieder überlaufen oder im Dribbling vernascht, auffallend krass Thilo Kehrer. Es wäre aber unfair, einen Akteur allein negativ herauszugreifen, da im ersten Durchgang alle viel zu lasch auftraten. Da gab es keinen Widerstand im direkten Duell und kein kollektives Pressing.

Waren diese Defensivprobleme mehr der Situation mit der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit sowie dem Umstand, dass sich vor der WM keiner mehr verletzen wollte, geschuldet, fragte der kicker den DFB-Chefcoach. Oder handelt es sich um ein grundsätzliche Defizit? Und wie wäre dieses Problem in so kurzer Zeit zu beheben?

Flick lächelte kurz und antwortete dann, er "hoffe nicht, dass diese Probleme grundsätzlich sind". Dann verwies er auf die erst am Montagabend erfolgte Anreise und die eine Trainingseinheit in Maskat. Ihm war die Akklimatisierung wichtig, die Gewöhnung an die Temperaturen, sagte er, "das hilft uns sehr für Katar". Dort, bei der WM, erwartet und verlangt er selbstverständlich "eine ganz andere Zweikampfhärte" und Herangehensweise an die direkten Duelle. Der Schongang, den wahrscheinlich das Unterbewusstsein diktiert habe, sei aus der Grundeinstellung entstanden, "dass jeder im Hinterkopf hatte, gesund aus diesem Spiel herauszugehen".

Morgen, Freitag, hat die DFB-Auswahl frei, allein die Rekonvaleszenten wie Thomas Müller und Antonio Rüdiger trainieren. Am Samstag beginnt die gezielte Vorbereitung auf den Auftakt gegen Japan.