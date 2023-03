Flick: "Danach haben wir ein Jahr Zeit - das sollte ausreichen"

Bundestrainer Hansi Flick will seinen Spielerpool vergrößern und strebt deshalb eine enge Verzahnung mit der U 21 an. In Frankfurt trainieren beide Teams Seite an Seite auf dem DFB-Campus. Eine erfolgreiche U-21-EM in diesem Sommer soll den Grundstein legen für die Heim-EM der A-Mannschaft ein Jahr darauf. Doch der Weg ist nicht ohne Risiko.

Die Europameisterschaft 2024 ist zwar noch 15 Monate entfernt, doch für den DFB ist das Heim-Turnier in Deutschland nicht weniger als eine nationale Angelegenheit mit extrem hoher Bedeutung. Fürs Image wie für die angespannte Finanzlage gleichermaßen. Alles soll dem großen Ziel untergeordnet werden. Um das zu verdeutlichen, versammeln sich in dieser Woche sowohl die A-Nationalspieler als auch die aus der U 21 auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Gemeinsam sollen sie den deutschen Fußball in eine bessere Zukunft führen: Erst bei der U-21-EM in diesem Sommer, dann bei der kontinentalen Endrunde zwölf Monate später.

"Wir haben diese Runde mit Bedacht gewählt. Es hat einen symbolischen Sinn, dass wir es so machen. Ich bin selbst ein Kind der U 21", sagte Rudi Völler, der neue Teamchef des DFB, am Montag bei der Eröffnungspressekonferenz zur Länderspielwoche, an der auch die Bundestrainer Hansi Flick und Antonio Di Salvo (U 21) teilnahmen.

Der ehemalige Stürmer berichtete von der U-21-EM 1982. Damals wurden Völler und Co. Vize-Europameister, doch der Grundstein für dem WM-Titel 1990 war gelegt. "Viele, die damals dabei waren", erinnerte sich Völler, "sind in Italien später Weltmeister geworden." Ähnlich sei die Entwicklung nach dem U-21-EM-Titel 2009 gewesen. Fünf Jahre später krönten sich Manuel Neuer, Mats Hummels, Sami Khedira und einige weitere in Brasilien zum Weltmeister. Ähnliche Impulse von dem Turnier in Georgien und Rumänien erhofft sich der DFB auch diesmal - auch wenn am Montag weder Flick noch Völler öffentlich den EM-Titel ins Visier nehmen wollten.

U 21 als Schaufenster für die EM 2024

Flicks Kader für die Länderspiele gegen Peru (25. März in Mainz) und Belgien (28. März in Köln) atmet bereits diesen Geist. Sechs Neulinge berief der Bundestrainer für die ersten beiden Tests nach der enttäuschenden WM, fünf davon rücken zumindest temporär aus der U 21 auf. "Die Verzahnung ist wichtig", unterstrich Flick die Bedeutung der ältesten DFB-Junioren. "Wir haben diesen Weg gewählt, um zu schauen, wer von diesen Spielern das Potenzial haben könnte, im nächsten Jahr bei der EM dabei zu sein."

Im Sommer aber sei es wichtig, dass U-21-Nationaltrainer Di Salvo die stärksten Spieler zur Verfügung habe. Ausnahmen wie der diesmal verletzt fehlende Jamal Musiala oder Florian Wirtz freilich zählen nicht dazu. Sie sind bei der A-Mannschaft etabliert und sollen im Juni nicht wieder zur U 21 stoßen. Denkbar ist allerdings, dass ein Teil der U-21-Spieler beim ersten der drei geplanten Juni-Länderspiele zu Flicks Kader zählt und anschließend zur Turniervorbereitung stößt. Auch dafür gibt es ein historisches Vorbild: Neuer feierte im Juni 2009 sein Debüt für das A-Team, ehe er kurz darauf mit der U 21 Europameister wurde.

Um die Durchlässigkeit zwischen dem U-21- und dem A-Team zu verdeutlichen, trainieren beide Teams auf dem DFB-Campus nicht nur nebeneinander. Am Dienstag wird es auch ein gemeinsames Abendessen im Teamhotel der Nationalmannschaft geben. "Wir freuen uns auf den Austausch und über die kurzen Wege", sagte Di Salvo, der kurzfristig auch noch seinen Kapitän Malick Thiaw an Flick abtreten musste. Ein Problem sei das nicht. Im Gegenteil: "Ich bin erfreut, wenn Spieler von uns den Weg in die A-Nationalmannschaft schaffen. Es ist eine Auszeichnung für die Spieler - und eine Auszeichnung für alle Trainer, die an der Entwicklung beteiligt waren."

Flick nimmt ein gewisses Risiko in Kauf

Flicks Kaderzusammenstellung mit vielen Neulingen, aber ohne viele etablierte Kräfte - die fitten WM-Teilnehmer Thomas Müller, Ilkay Gündogan, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Lukas Klostermann und Jonas Hofmann wurden diesmal nicht berufen - mag perspektivisch Sinn ergeben, birgt aber durchaus auch Risiken.

Bei der WM fehlte es an Automatismen in der Defensive, diese zu stabilisieren ist eine der wichtigsten Aufgaben vor der EM in 15 Monaten. Auch sollen über gute Ergebnisse die Stimmung rund um die DFB-Elf wieder verbessert und verloren gegangene Fans zurückgewonnen werden. Es ist ein Vabanquespiel, das Flick derzeit durchaus bewusst unternimmt. "Wenn ich alle mitgenommen hätte und nichts Neues gemacht hätte, hätte ich gerne mal die Berichte gelesen", entgegnete Flick am Montag auf eine entsprechende Frage. "Jedes Turnier ist ein Abschnitt. Unsere Aufgabe ist es, die Mannschaft in der Breite aufzustellen. Das wollen wir im März machen. Danach haben wir knapp ein Jahr Zeit, das müsste vollkommen ausreichen."

Völler schwört das DFB-Team ein

Ohnehin würde nicht viel fehlen, ist Völler überzeugt. Der 62-Jährige wird in diesen Tagen nicht müde zu betonen, dass die deutsche Mannschaft nicht weit von der Weltspitze entfernt sei, sondern bei der WM nur einige Prozentpunkte gefehlt hätten. "Die Argentinier oder Marokkaner waren eine Einheit und hatten viel Teamspirit", bilanzierte er im Rückblick auf das Turnier in Katar und schlussfolgerte: "Es ist die größte Aufgabe von Hansi Flick, die fußballerische Qualität, die wir haben, damit zu verbinden." Die Heim-EM sei dafür der beste Anlass, das wolle er der Mannschaft in seiner Willkommensrede am Montagnachmittag auch noch einmal verdeutlichen: "Ein großes Turnier im eigenen Land ist etwas ganz Besonderes."

Der DFB-Kader im Überblick

Tor: Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Fulham)

Abwehr: Matthias Ginter (SC Freiburg), Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Malick Thiaw (AC Mailand), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Marius Wolf (Borussia Dortmund)

Mittelfeld/Sturm: Mergim Berisha (FC Augsburg), Emre Can (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (Bayern München), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg), Kevin Schade (FC Brentford), Timo Werner (RB Leipzig), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)