Flick: "Da ist mein Telefon explodiert"

Hansi Flick wird nächste Woche seinen ersten Kader als neuer Bundestrainer berufen. Den Tag seiner Unterschrift beim DFB wird er nie vergessen, doch zuvor gab es zwei Zoom Calls mit einem "sehr großen Verein".



Flick war begehrt auf dem Trainermarkt, als bekannt wurde, dass er den Job als Bayern-Coach an den Nagel hängen wird. Der 56-Jährige verrät zwar nicht, welche Vereine angefragt haben, aber ein dicker Fisch war dabei. "Mit einem sehr großen Verein hatte ich zwei Zoom-Calls, direkt mit dem Präsidenten, das war extrem spannend", sagte der Bundestrainer im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. "Der Umgang miteinander war total respektvoll, meine sportlichen Kompetenzen wären überragend gewesen."

Flick: "Ich hatte 600 Nachrichten an einem Tag. Völlig verrückt."

Doch die einmalige Chance auf den Posten beim DFB wollte sich Flick nicht entgehen lassen. Seine Unterschrift als Bundestrainer schlug dann sogar den Triple-Triumph mit dem FC Bayern. "Da ist mein Telefon explodiert", erzählte Flick über den Tag der Vertragsunterzeichnung. "Ich hatte 600 Nachrichten an einem Tag. Völlig verrückt. Das waren doppelt so viele wie nach dem Sieg in der Champions League."

Was wird Flick alles anders machen als sein Vorgänger Joachim Löw? Vielleicht gibt seine erste Kadernominierung am 26. August erste Einblicke. Klar ist, dass es keine Denkverbote gibt. "Warum sollte ich bei irgendjemandem eine endgültige Entscheidung treffen und 'nein' sagen, wenn er uns helfen kann?", sagte Flick.

Außerdem möchte Flick präsenter sein als sein Vorgänger Löw. Mit "einigen Ligatrainern" habe er zuletzt schon digitale "Facetime- oder Zoom-Meetings" gehabt, darauf sollen sich auch seine Nationalspieler einstellen.

Flicks Lehren aus der EM

Flicks Lehre aus der paneuropäischen EM ist "eine taktische. Alle vier Halbfinalisten waren Mannschaften, die nach Ballgewinn keine Zeit verlieren, sondern sofort in den Gegenangriff übergehen", analysierte er: "Unsere Elf hatte auch gute Ballgewinne, aber sie hat den Moment des Umschaltens manchmal verpasst und lieber auf Ballhalten gesetzt. Das wird sicher ein Punkt sein, an dem wir arbeiten."

Erste Kostproben wird es dann bei den drei anstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein in St. Gallen am 2. September, drei Tage später in Stuttgart gegen Armenien sowie am 8. September gegen Island in Reykjavik zu sehen geben.