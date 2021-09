Flick: "Da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen"

Gegen Armenien macht die DFB-Elf vieles von dem richtig, was sie gegen Liechtenstein noch falsch gemacht hatte - und setzte damit auch für Bundestrainer Hansi Flick einen neuen Maßstab mit Blick auf die künftigen Aufgaben.

Mit der Dynamik im Fußball ist das manchmal so eine Sache. Vor allem mit jener, die mit dem Spielergebnis zusammenhängt. So vertraten beispielsweise die deutschen Nationalspieler nach der nur bemerkenswert knapp gewonnenen Partie gegen Liechtenstein (2:0), dass es auch ganz anders hätte laufen können, wäre ein frühes Tor gefallen. Sie wissen schon, wegen der Dynamik, die so ein Tor entfalten könne.

Auch die Partie gegen Armenien in Stuttgart hatte so einen Moment, als der Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan nach zwei gespielten Minuten am deutschen Strafraum zum Abschluss kam. Hätte er den Ball besser getroffen, er wäre womöglich im Tor gelandet und nicht im Stuttgarter Nachthimmel - und das Spiel im Anschluss möglicherweise ganz anders verlaufen.

Nicht einmal die armenischen Spieler allerdings wollten sich am Sonntagabend auf dieses Gedankenspiel einlassen. Zu drückend überlegen war die DFB-Elf, die den bisherigen Tabellenführer der WM-Qualifikationsgruppe J mit 6:0 besiegte und sich dadurch selbst an die Spitze setzte. Bereits nach sechs Minuten stand es 1:0 nach einem schönen Tor von Serge Gnabry, dem eine noch schönere Vorarbeit Leon Goretzkas vorangegangen war. Nach 15 Minuten hatte die Mannschaft des neuen Bundestrainers auf 2:0 geschraubt, nach 45 Minuten stand es 4:0 - bei 10:0 Chancen. Es war eine Demonstration der Stärke und der Spielfreude - und der Beleg dafür, dass Hansi Flick zwar nicht durch reines Handauflegen eine Mannschaft besser machen kann, wohl aber durch klare taktische Vorgaben.

Schnell, direkt und mit Risiko

Außer sich vor Freude: Karim Adeyemi. imago images/Sportfoto Rudel

Anders als in St. Gallen am vergangenen Donnerstag setzte die auf sechs Positionen veränderte DFB-Elf von Beginn an das um, was Flick seit Beginn seines ersten Lehrgangs als hauptverantwortlicher Bundestrainer gefordert hatte: Sie spielte schnell und direkt nach vorne, sie suchte das Risiko und den Abschluss, sie verringerte die Kontaktzeiten und setzte bei Ballverlust kollektiv und energisch nach. Und zwar so konsequent und gut, dass man fast meinen könnte, man habe es mit Flicks FC-Bayern-Mannschaft der vergangenen zwei Jahre zu tun und nicht mit der zuletzt so pomadig aufspielenden Nationalmannschaft aus der Spätphase der Ära von Joachim Löw. Selbst die berühmten Chipbälle in den Strafraum, die die Münchner unter Flicks Leitung zur Perfektion gebracht hatten, feierten im DFB-Team ihre Renaissance.

Spielfluss aus einem Guss - auch mit Wirtz, raum und Adeyemi

Es half sicherlich, dass gleich sechs Münchner in der Startelf standen, die unter Flick schon im Klub Erfolge gefeiert hatten. Doch auch jene, die im Alltag andere Vereinsfarben tragen, reihten sich nahtlos ein: Der aufmerksame und energische Thilo Kehrer (PSG) etwa. Oder der Dortmunder Kapitän Marco Reus, der als Zehner auch im DFB-Elf Anführerqualitäten an den Tag legte und ein Tor selbst erzielte sowie ein weiteres vorbereitete. Der Vortrag der deutschen Mannschaft wirkte wie aus einem Guss - selbst als im Verlaufe der zweiten Hälfte die Youngster Florian Wirtz, David Raum und Karim Adeyemi den Platz betraten.

Flick ist zufrieden - DFB-Elf setzt einen Maßstab

Eben jener Adeyemi war es auch, der nach einem Doppelpass mit Wirtz das halbe Dutzend vollmachte und das bereits vorher vor Begeisterung La-Ola-aufführende Publikum endgültig beseelt in die laue Stuttgarter Sommernacht entließ. "Ich habe es ja bereits im Vorfeld gesagt, in Stuttgart ist immer eine tolle Stimmung", sagte Flick, als das Stadion schon leer war, und verband dann geschickt ein Kompliment an seine Elf mit einem an die knapp 18.000 Fans, die zuvor auf den Rängen gefeiert hatten: "Die Mannschaft habe eine tolle Leistung gezeigt, die Zuschauer für eine begeisternde Atmosphäre gesorgt. Das war ein Miteinander. Das hat man lange nicht erlebt. Da hat man ein bisschen Gänsehaut bekommen."

Doch wo steht sie nun, die deutsche Nationalmannschaft, nach diesen zwei so unterschiedlichen Länderspielen unter Flick? Tabellarisch ist die Frage leicht zu beantworten: Deutschland hat sich Rang eins geschnappt, bevor es am Mittwoch gegen Island um die nächsten drei Punkte in der Qualifikationsrunde für die WM 2022 in Katar geht.

Und spielerisch? "Schwierig" sei das zu beantworten, sagt Flick und ergänzte dann lächelnd, sein Team habe mit der Leistung gegen Armenien einen Maßstab gesetzt. "Das Spiel jedoch ist jetzt beendet", schloss er seine Ausführungen, "unser Blick geht jetzt nach Island. Für einen Leistungssportler ist es das Wichtigste, sich auf die nächste Aufgabe zu fokussieren."

Damit die Dynamik auch das nächste Mal in die richtige Richtung läuft.