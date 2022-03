"Flexibler Verbindungsspieler" - Kempe hat seine Rolle gefunden

Tobias Kempe gehört seit langem zu den wichtigsten Spielern beim SV Darmstadt 98. Während er in den vorangegangenen Jahren vor allem mit wichtigen Toren und brillanten Standards glänzte, geht der Routinier inzwischen auch als Führungsspieler voran.

Tobias Kempe hat Darmstadt schon einmal in die Bundesliga geschossen. IMAGO/Beautiful Sports

Er hat in dieser Saison schon im Sturm gespielt, auf dem Flügel, hinter den Spitzen und auf der Doppel-Sechs - Tobias Kempe ist vielseitig einsetzbar. Anders als in den Vorjahren ist der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler inzwischen aber auch zu einem ganz wichtigen Eckpfeiler in der Mannschaft gereift.

"Ich bin schon seit ein paar Jahren in einem Alter, in dem ich eigentlich ein Führungsspieler sein muss", räumt er ein. Dass es diese Saison bislang sehr gut für ihn laufe, hänge auch damit zusammen, dass er sich mit seiner Rolle wohlfühle und die Mannschaft lenken könne.

Zwar übernehme er vermehrt Aufgaben in der Defensive, sich selbst sieht er jedoch als "flexiblen Verbindungsspieler", der viel laufe. Dabei helfe ihm auch, dass er mit Klaus Gjasula einen Spieler im Mittelfeld hinter oder neben sich habe, der alles abräume. "Manchmal auch ein bisschen zu viel", fügt Kempe lachend an mit Blick auf die Kartenstatistik des derzeit gesperrten Gjasulas.

Aufstieg? - "Das Größte, was in einer Karriere passieren kann"

Über Jahre hinweg war Kempe vor allem der Mann für die wichtigen Tore beim SV Darmstadt 98. Sein wichtigster Treffer war der Freistoß am letzten Spieltag der Saison 2014/15, mit dem er die Lilien beim 1:0 über St. Pauli in die Bundesliga schoss.

Sieben Jahre danach hat die Mannschaft erneut die Chance auf den Aufstieg ins Fußball-Oberhaus. "Jeder fragt: Wie war das damals", sagt Kempe. "Man kann das nicht erklären. Aber ich möchte, dass jeder einmal mitbekommt, wie es ist, mit so einem geilen Verein aufzusteigen. Das ist das Größte, was in einer Karriere passieren kann. Und das habe ich den Jungs ein bisschen vermittelt."

Den Druck haben die anderen

Damals hatte der SV Darmstadt 98 als Aufsteiger nichts zu verlieren, konnte locker aufspielen. "Man muss eine gewisse Lockerheit haben", sagt Kempe mit Blick auf die aktuelle Situation beim Tabellendritten. "Wir müssen genauso spielen, wie die gesamte Saison und dürfen uns nicht durch die Tabellensituation unter Druck setzen." Andere Mannschaften hätten viel mehr Druck. "Von daher haben wir nichts zu verlieren", sagt Kempe.

Nur zwölf gesunde Profis beim Training

Am Samstag (13.30 Uhr) geht es nach der Länderspielpause am Böllenfalltor gegen Holstein Kiel. Überschattet wurden die vergangenen Tage vom Corona-Ausbruch im Mannschaftskreis mit insgesamt zwölf Infizierten. Beim Training am Montag standen gerade zwölf Profis auf dem Platz.

Das sei natürlich ein kleiner Dämpfer. "Aber das haben wir am Anfang der Saison auch schon durchgestanden", betont der Routinier mit Blick auf die zahlreichen Corona-Fälle damals. Ohnehin sei der Zeitpunkt für den Ausbruch der Krankheit in der Länderspielpause gar nicht so schlecht. Bis zum Samstag wird voraussichtlich ein großer Teil der Infizierten wieder zur Verfügung stehen.