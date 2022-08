Flexibilität, Torgefahr, Schnelligkeit: Nkunku erhält Trophäe als Fußballer des Jahres

Christopher Nkunku wurde bei der vom kicker durchgeführten Wahl zum Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Vor der Partie gegen den 1. FC Köln bekam der Franzose die Trophäe überreicht.

Seine Daten in der Saison 2021/22 sind wahrlich überragend: Christopher Nkunku gelangen für RB Leipzig 20 Tore und 16 Assists für 36 Scorerpunkte. Mit den Sachsen wurde er Pokalsieger, im März 2022 feierte er sein Länderspieldebüt für Frankreich.

Vielseitigkeit als Trumpf - Nkunku knapp vor Vorjahressieger Lewandowski

Was Nkunku das Prädikat "besonders wertvoll" verleiht, ist seine Vielseitigkeit. Er kann sowohl zentral im Sturm, links oder rechts sowie hinter den Spitzen auf der Zehn spielen. Hinzu kommt seine extreme Coolness vor dem Tor: Wettbewerbsübergreifend kann der 24-Jährige in 52 Pflichtspielen in der Saison 21/22 für Leipzig 57 Torbeteiligungen vorweisen. Zudem läuft er seinen Gegenspielern regelmäßig davon, mit 35,54 km/h war er einer der schnellsten Spieler in der vergangenen Saison.

Leistungen, die auch die 706 Kolleginnen und Kollegen an der 63. vom kicker organisierten und durchgeführten "Fußballer des Jahres"-Wahl unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) überzeugten. Mit 134 Stimmen setzte sich Nkunku knapp vor dem mittlerweile zum FC Barcelona abgewanderten Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski (128 Stimmen) durch. Rang drei ging an Torhüter Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt mit 65 Stimmen. Erstmals in der Geschichte der Wahl wurde damit ein Spieler Leipzigs ausgezeichnet.

