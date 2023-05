Flexibel und torgefährlich: Rall verlängert beim FC Bayern

Kurz vor dem Saison-Finale in der Frauen-Bundesliga bindet der FC Bayern eine Leistungsträgerin für die kommende Spielzeit. Maximiliane Rall verlängert bei den Münchnerinnen.

Das große Saisonziel ist zum Greifen nahe, die Planungen für die kommende Spielzeit schreiten beim FC Bayern München, Tabellenführer der Frauen-Bundesliga, ebenfalls voran. Maximiliane Rall, als flexibel einsetzbare Außenbahnspielerin wichtige Stütze im Team von Trainer Alexander Straus, hat ihren im Sommer auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Bis Sommer 2024 ist das neue Arbeitspapier der 29-Jährigen datiert.

"Ich fühle mich total wohl in der Mannschaft. Der FC Bayern hat ambitionierte Ziele und ein sehr gutes Team, für das ich weiterhin mein Bestes geben werde", erklärte Rall in der Pressemitteilung des Klubs, mit dem die Münchnerin an diesem Wochenende noch ein großes Ziel vor Augen hat.

Mit einem Sieg gegen Schlusslicht Turbine Potsdam am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der FCB das Fernduell mit dem VfL Wolfsburg endgültig für sich entscheiden und den Meistertitel nach einem Jahr Unterbrechung zurück nach München holen. In der laufenden Spielzeit bestritt Rall 19 Partien in der Frauen-Bundesliga, in denen die 29-Jährige fünf Tore erzielte.

Auch FCB-Coach Straus weiß die Qualitäten der Rechtsverteidigerin, die auch auf der offensiven Außenbahn eingesetzt werden kann, zu schätzen: "Maxi hat eine tolle Mentalität. Sie hat ein gutes Timing und schießt viele Tore. Sie kann auf verschiedenen Positionen spielen und ist sehr flexibel, das ist eine ihrer großen Stärken, die uns sehr zugutekommt."