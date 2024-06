"Flexibel über die Außenbahnen": Hercher heuert in Magdeburg an

Der 1. FC Magdeburg hat die Verpflichtung von Philipp Hercher bekannt gegeben. Der 28-Jährige Außenbahnspieler kommt ablösefrei vom 1. FC Kaiserslautern.

Dass Philipp Hercher den 1. FC Kaiserslautern nach fünf Jahren verlassen wird, stand bereits fest. Nun steht auch das Ziel des 28-Jährigen fest: Ihn zieht es zum Zweitligakonkurrenten 1. FC Magdeburg. Das gaben die Sachsen-Anhalter am Freitagvormittag bekannt, ohne Details über die Vertragsinhalte preiszugeben.

Hercher war bei den Roten Teufeln in der Saison 2021/22 maßgeblich am Wiederaufstieg in die 2. Liga beteiligt, er erzielte unter anderem einen Treffer beim 2:0-Rückspiel-Erfolg in der Relegation gegen Dynamo Dresden. Insgesamt blickt der gebürtige Rheinfeldener auf 132 Partien im Dress der Lauterer (19 Tore) zurück, in der abgelaufenen Spielzeit kam er - auch wegen Verletzungsproblemen - jedoch lediglich zu acht Zweitligaeinsätzen.

FCM erhofft sich "zusätzliche Impulse" für die Offensive

In Magdeburg soll er nun zu alter Stärke zurückfinden. Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des FCM, zeigt sich begeistert darüber, mit Hercher einen "Spieler mit reichlich Zweit- und Drittligaerfahrung" dazugewinnen zu können. Zugleich erhoffe man sich einen Spieler, der "flexibel über die Außenbahnen einsetzbar" sei, so dass er "unserer Offensive zusätzliche Impulse geben kann".

Hercher ist nach Pierre Nadjombe, Lubambo Musonda, Falko Michel sowie Robert Leipertz bereits Neuzugang Nummer fünf beim FCM.