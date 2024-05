Flexibel im Mittelfeld einsetzbar: Freiburg holt Ojukwu von der Hohen Warte

Der SC Freiburg hat am Dienstag Nicole Ojukwu als Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Die Wienerin kann im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen agieren.

Nicole Ojukwu ist 18 Jahre alt und kommt vom Wiener Traditionsverein und Vize-Meister First Vienna FC in den Breisgau. Auf der Hohen Warte hat sie in den vergangenen beiden Spielzeiten auf Erstliga-Niveau in Österreich erste Erfahrungen gesammelt.

In ihrer Debütsaison bestritt Ojukwu 16 Ligaspiele (zwei Tore, sechs Assists), in der abgelaufenen Spielzeit waren es 18 Partien (ebenfalls zwei Treffer, vier Vorlagen). Zudem lief sie für ihr Heimatland in den vergangenen Jahren im U-17-, U-19- und U-20-Nationalteam auf.

Der SC Freiburg kann seine Neuverpflichtung im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzen. "Mit Nicole entscheidet sich eine sehr junge, talentierte Mittelfeldspielerin für den Sport-Club", sagte SC-Bereichsleiterin Birgit Bauer-Schick. "Sie hat zuletzt bei der österreichischen U-Nationalmannschaft mit mehreren Treffern für Aufmerksamkeit gesorgt und kann mit ihrer Spielweise eine weitere kreative Option in unserem Zentrum sein." Freiburg will seine Neuverpflichtung nun "langsam an das Niveau der Bundesliga heranführen", damit der nächste Entwicklungsschritt gelingt.

Ojukwu selbst ist "davon überzeugt, dass ich mich in Freiburg aufgrund der jungen und talentierten Mannschaft sowie der guten Infrastruktur sehr gut weiterentwickeln kann. Ich möchte mich erst einmal gut ins Team integrieren, individuell verbessern und der Mannschaft dann mit meinen spielerischen und fußballerischen Qualitäten weiterhelfen."

Stierli kommt aus Zürich, Szenk kehrt zurück

Der SC hatte vor Ojukwu bereits Abwehrspielerin Julia Stierli vom FC Zürich hinzugeholt, Mittelfeldakteurin Nia Szenk kehrt nach ihrer Leihe zum FC Basel wieder zurück. Die Breisgauerinnen, die zahlreiche Spielerinnen um Nationalspielerin Janina Minge (VfL Wolfsburg) verlieren bzw. abgeben, gehen mit einem neuen Trainer in die kommende Runde: Nico Schneck ersetzt Teresa Merk, die wegen der nahenden Geburt ihres ersten Kindes pausiert.