Flensburger Fan-Klubs im Austausch mit Handball Bundesliga

Nach ihrem offenen Brief an die Handball Bundesliga mit umfangreicher Kritik an Standort, Preisgestaltung und Atmosphäre beim Final4 im DHB-Pokal wurden die Flensburger Fan-Klubs Hölle Nord, Die Wikinger und Alte Garde Flensburg eigener Aussage zu Folge auch von Vertretern der HBL direkt kontaktiert. "Nur weil es ein Angebot zu einem Gespräch gibt, ist ja noch nichts passiert", so Sven Anker in der Flensborg Avis.

Die Flensburger Fan-Klubs (Foto Archiv) hatten in einem offenen Brief Kritik am Final4 im DHB-Pokal geäußert. Ingrid Anderson-Jensen