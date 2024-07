Flensburg verlängert mit Richter und Marten

Thies Richter und Torben Marten bleiben dem SC Weiche Flensburg 08 doch erhalten. Beide haben ihre Ende Juli ausgelaufenen Verträge verlängert und erhoffen sich mehr Einsatzzeiten als bisher. Bekräftigt auch Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen in einer Meldung: "Sie haben in den vergangenen beiden Jahren viel einstecken müssen und sind nicht so zum Zuge gekommen, wie sie es sich selbst sicherlich gewünscht hätten. Doch wir haben genauso sehen können, dass sowohl Torben als auch Thies über das Potenzial verfügen, unsere Mannschaft zu verstärken. Das müssen sie jetzt öfter zeigen."