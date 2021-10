Flensburg verlängert langfristig mit Meistermacher Machulla

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Vergangenheit schon leichtere Phasen durchlebt. Am Montag setzte der Vizemeister aber ein Zeichen - und verlängerte langfristig mit Coach Maik Machulla.

"Das ist eine wegweisende Personalentscheidung für die Zukunft. Maik hat in den letzten Jahren bei der SG bewiesen, dass er einer der besten Trainer in Europa ist", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke auf einer Pressekonferenz am Montag. Wie die Flensburg am Montag mitteilten, läuft das ursprünglich bis 2023 datierte Arbeitspapier des 44-Jährigen nunmehr bis zum 30. Juni 2026.

Der frühere Bundesliga-Profi und zwölfmalige Nationalspieler arbeitete von 2012 bis 2017 als Co-Trainer bei den Norddeutschen. Nachdem er den Chefposten von Ljubomir Vranjes übernommen hatte, holte die SG unter seiner Leitung 2018 und 2019 die deutsche Meisterschaft, 2020 und 2021 Platz zwei in der Bundesliga sowie 2019 den nationalen Supercup.

In der laufenden Saison haben die Flensburger aber noch mehr als in der Vergangenheit mit Verletzungspech zu kämpfen. Die Belastung schlug sich in den Ergebnissen nieder: In der Liga ist die SG aktuell mit 7:5 Punkten nur Sechster, in der Champions-League-Gruppe B mit nur einem Zähler aus vier Partien sogar Achter und damit Letzter.