Flensburg-Triple? SC DHfK Leipzig freut sich auf "Highlight-Spiel"

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig empfangen am morgigen Freitagabend (26. April, 19 Uhr) den Tabellendritten SG Flensburg-Handewitt. Die Sachsen peilen das "Flensburg-Triple" an.

So jubeln wie in der letzten Saison wollen die Leipziger auch dieses Mal. Klaus Trotter

In den letzten beiden Spielzeiten konnten die Leipziger ihr Heimspiel gegen Flensburg jeweils mit einem Treffer gewinnen. In der Saison 2021/22 versenkte Sime Ivic nach Ablauf der Uhr einen direkten Freiwurf im SG-Gehäuse zum umjubelten 25:24-Heimsieg. In der vergangenen Saison war es dann Viggó Kristjánsson, der zwei Sekunden vor Schluss zum 31:30-Sieg ins Leipziger Glück traf. Am Freitag haben die Sachsen nun die Gelegenheit, das "Flensburg-Triple" perfekt zu machen.

Der SC DHfK erwartet eine volle Halle: Mehr als 4.300 Handball-Fans haben sich bereits ein Ticket für das Topspiel gesichert. "Ich freue mich sehr, am Freitag gegen meine ehemaligen Mannschaftskollegen anzutreten und sehe es auch als einen Vorteil, dass ich die Taktiken von Flensburg noch ein Stück besser kenne. Besonders bei meinen Abwehraktionen kann das helfen, noch besser und sicherer zu stehen. Aber natürlich hat sich das Spielsystem von Flensburg unter ihrem neuen Trainer auch etwas verändert", sagt der ehemalige Flensburger Franz Semper.

Sigtryggsson: "Ein Highlight-Spiel für uns!"

"Das ist ein Highlight-Spiel für uns! Flensburg ist eine der besten Mannschaften in Deutschland und somit auch weltweit. Sie sind auf allen Positionen sehr gut besetzt und haben erst vor wenigen Tagen im Europapokal mit einem deutlichen Auswärtssieg in Sävehof ihre gute Form unter Beweis gestellt. Bei uns muss verdammt viel klappen, um gegen so eine Mannschaft zu punkten, aber wir werden versuchen Flensburg erneut zu besiegen, denn mit unseren Fans im Rücken ist in unserer Halle nichts unmöglich", meint Leipzigs Cheftrainer Rúnar Sigtryggsson.

"Die Spieler der SG Flensburg-Handewitt verfügen über eine super Wurfqualität und haben alle einen hohen Handball-IQ. Deshalb sind unser Abwehrspiel und die Torhüterleistung am Freitag besonders wichtig. Wir haben aber schon zwei gute Heimspiele gegen Flensburg gemacht und gezeigt, dass wir genug Qualität haben, um sie zu schlagen. Unser Selbstvertrauen nach dem Sieg in Erlangen ist hoch und die gute Stimmung in der Arena wird uns zusätzlich pushen", so die Einschätzung von Torhüter Kristian Saeveras.