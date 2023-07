Flensburg-Trainer Eta: "Ich muss mich für dieses Spiel entschuldigen"

Der SC Weiche Flensburg 08 wollte gegen Teutonia Ottesen mindestens auf Augenhöhe agieren, erlitt beim 0:5 aber klar Schiffbruch, was Trainer Benjamin Eta zu einer schonungslosen Analyse veranlasste.

Fabian Graudenz, Mittelfeldspieler beim FC Teutonia 05, stand vor der Umkleidekabine - und wunderte sich. "Wir wussten ja auch nicht, wo wir stehen und was uns erwartet. Aber es lief alles für uns. Wir haben unsere Chancen genutzt, konnten dann auf Konter spielen - alles hat uns in die Karten gespielt", sagte der 31-Jährige, der in der Saison 2019/20 ein Jahr für den SC Weiche Flensburg 08 gespielt hatte.

5:0 - das war eine Ansage der Hamburger, die den Flensburgern in allen Belangen überlegen waren. "Wir sind sehr glücklich. Vieles von dem, was wir uns vorgenommen hatten, ist aufgegangen", freute sich Teutonias neuer Trainer Dominik Glawogger und zählte auf: "Von der ersten Minute an war meine Mannschaft top auf dem Platz. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen und auch im Spiel mit dem Ball mutig. Ein tolles Spiel." Wermutstropfen waren die Verletzungen von Michael Igwe, Gazi Siala und Tjorben Uphoff.

Der Fünfte gegen den Vierten der Vorsaison - es hätte ein Spitzenspiel werden sollen. Doch nur Teutonia unterstrich die Ambitionen, um die Meisterschaft mitzuspielen. So schwach wie am Samstag war der SC Weiche 08 lange nicht mehr aufgetreten. "Ich muss mich für diese Leistung entschuldigen. Das heißt, ich muss mich für dieses Spiel entschuldigen, denn eine Leistung war das nicht. Wir waren mutlos, verunsichert und haben heute null abgerufen", stellte der frustrierte Coach Benjamin Eta fest.

So wie wir heute aufgetreten sind, werden wir keine Spiele gewinnen. Benjamin Eta, Trainer des SC Weiche Flensburg

Von Beginn an hatten die Gastgeber seltsam zurückhaltend agiert. Sie standen tief und ließen Teutonia das Spiel aufbauen. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen waren viel zu groß. Immer wieder konnten die Hamburger Mittelfeldspieler ungestört aufdrehen und Angriffe inszenieren. "So wie wir heute aufgetreten sind, werden wir keine Spiele gewinnen", stellte Eta ernüchtert fest.

Es fehlte an vielem, fast allem. Die Offensive hing komplett in der Luft. Zwei, vielleicht drei Gelegenheiten in 90 Minuten sind für ein Heimspiel sehr wenig. René Guder stand völlig neben sich, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Nach dem Seitenwechsel, als Eta auf Dreierkette umgestellt hatte, offenbarten sich in der Abwehr bedenkliche Schnelligkeitsdefizite. Die nutzte besonders der überragende Diamant Berisha (zwei Vorlagen, ein Tor) gnadenlos aus.

Die Euphorie in Flensburg nach guten Testspielen ist nach dem Aus im Landespokal beim Oberligisten PSV Neumünster und der "Klatsche" gegen Teutonia nachhaltig verflogen. Regionalliga-Reife legten an diesem Tag lediglich die Weiche-08-Anhänger an den Tag, die die Mannschaft trotz des schwachen Spiels lautstark unterstützten. "Unsere Fans waren großartig", lobte Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen.