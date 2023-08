Flensburg startet mit klarem Sieg in die neue Saison - Hannover gewinnt Krimi in Erlangen

Mitfavorit SG Flensburg-Handewitt hat zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison einen guten Start hingelegt. Gegen den Nordrivalen HSV Hamburg gelang ein deutlicher 37:32-Sieg.

Die SG Flensburg-Handewitt hat am ersten Spieltag der Handball-Bundesliga einen klaren Sieg gefeiert. Vor 6143 Zuschauern in der Campushalle besiegte der Titelmitfavorit am Donnerstag den Nordrivalen HSV Hamburg mit 37:32 (16:14). Beste Werfer waren Johannes Golla mit zehn Treffern für die Flensburger, die nicht einmal im Rückstand lagen, sowie Casper Mortensen mit sieben Toren für Hamburg.

Beide Mannschaften drückten sofort aufs Tempo, machten dabei aber einige Fehler. Flensburg ging nach dem Treffer des schwedischen Spielmachers Jim Gottfridsson zum 6:3 (6. Minute) erstmals deutlich in Führung. Ab der Mitte der ersten Halbzeit mussten die Gäste ohne Dani Baijens auskommen. Der Niederländer sah nach einer Aktion gegen SG-Neuzugang Simon Pytlick die Rote Karte.

Hamburg ließ sich von dieser harten Entscheidung aber nicht aus dem Konzept bringen und blieb dran. Erst Sekunden vor dem Halbzeitpfiff sorgte Mads Mensah Larsen für die Zwei-Tore-Führung der Gastgeber.

Mit drei Treffern in Serie schaffte die SG einen optimalen Einstieg in die zweite Hälfte, baute den Vorsprung dann sogar auf 21:15 (35.) und 23:16 (37.) aus. Unmittelbar danach nahm HSVH-Trainer Torsten Jansen die zweite Auszeit im zweiten Abschnitt, um das Spiel seiner Mannschaft wieder zu ordnen. Dass Hamburg nicht mehr entscheidend herankam, lag auch am Flensburger Torhüter Kevin Möller. Der Däne kam am Ende auf 19 Paraden.

Hannover-Burgdorf siegt erst in der letzten Minute

In Erlangen ging es deutlich dramatischer zur Sache. Bis in die letzte Minute hinein stand es zwischen dem HCE und dem TSV Hannover-Burgdorf noch unentschieden, bevor Uladsislau Kulesch die Gäste in Führung brachte. Im darauffolgenden Angriff leisteten sich die Erlanger allerdings einen Ballverlust, die "Recken" machten schließlich kurz vor der Schlusssirene ihren Auftaktsieg klar.

Zuvor hatte Hannover-Burgdorf eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung aus der Hand gegeben, Erlangens Topscorer Simon Jeppsson (6 Treffer) hatte sein Team fünf Minuten vor Schluss tatsächlich wieder in Führung gebracht. Marius Steinhauser führte die Gäste mit acht Toren an.

SG Flensburg-Handewitt - HSV Hamburg 37:32 (16:14)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Golla 10, Smits 8/3, Pytlick 6, E. M. Jakobsen 5, Jörgensen 3, Gottfridsson 2, J. Hansen 2, Larsen 1

Tore HSV Hamburg: Mortensen 7/5, Lassen 6, Bergemann 4, Magaard 3, Walullin 3, Weller 3, Baijens 2, Ilic 2, Axmann 1, Tissier 1

Schiedsrichter: Jörg Loppaschewski (Berlin)/Nils Blümel (Berlin)

Zuschauer: 6143

HC Erlangen - TSV Hannover-Burgdorf 25:27 (13:16)

Tore HC Erlangen: Jeppsson 6/1, Steinert 4/2, S. Firnhaber 3, Mävers 3, Metzner 2, Olsson 2, Bissel 1, N. Link 1, Lönborg 1, Svensson 1, Zechel 1

TSV Hannover-Burgdorf: Steinhauser 8/6, Büchner 5, Edvardsson 4, Fischer 4, Kulesch 3, Gerbl 1, Michalczik 1, B. Vujovic 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 5136