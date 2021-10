Flensburg leiht Meyer-Siebert aus

Die SG Flensburg-Handewitt hat auf seine verletzungsbedingten Probleme im Rückraum reagiert und Julius Meyer-Siebert vom DHfK Leipzig bis zum Jahresende auf Leihbasis unter Vertrag genommen.

Die Rückraumspieler Magnus Röd, Gran Sögard Johannessen und Lasse Möller fallen bei der SG längerfristig aus, somit wird der 21-Jährige nun Spielzeit beim Vizemeister erhalten. "Ich bin sehr froh, dass wir so kurzfristig ein spannendes Talent nachverpflichten konnten. Julius kann in der Abwehr mehrere Positionen besetzen und ist ein sehr guter Shooter aus der Distanz", sagte Trainer Maik Machulla auf der Vereinswebsite. "Nun sind wir in der Breite etwas besser aufgestellt."

Meyer-Siebert wurde von den Geschehnissen beinahe etwas überrumpelt. "Ich bin sehr glücklich, diese Chance zu erhalten. Es ging jetzt alles sehr schnell und fühlt sich für mich natürlich kurios und noch etwas surreal an", sagte der 2,06 Meter große Halblinke. "Ich möchte in den kommenden drei Monaten so viel wie möglich aufsaugen und vor allem der SG helfen, wo immer ich kann."