Flensburg legt vor - Jeddeloh II feiert spät - Delmenhorst siegt nach 0:2-Rückstand

6. Spieltag in der Regionalliga Nord: Primus Flensburg zementierte am Freitag seinen Sonnenplatz, während Delmenhorst ein 0:2 gegen St. Pauli II noch in ein 3:2 verwandelte. Jeddeloh II sicherte sich die Punkte gegen H96 II. Samstags sind dann die Fehlstarter aus Havelse und Ottensen im Einsatz und wollen die Wende einleiten.

Der SC Weiche Flensburg hat am Freitagabend seine Tabellenführung erfolgreich verteidigt und den 1. FC Phönix Lübeck mit 2:0 geschlagen. Nach torloser erster Hälfte, in der die Gastgeber ihre zahlreichen Chancen noch nicht nutzen konnten, brachte Kramer sein Team nach einem Eckball mit dem Kopf in Führung (58.). Anschließend wurde Phönix stärker und kam selbst nun vermehrt zu Abschlüssen. Ihre rund 20-minütige Drangphase zum Ende des Spiels konnten die Gäste aber nicht zum Ausgleich nutzen. Weiche-Keeper Heim und der Pfosten verhinderten einen Treffer. Kurz vor Abpfiff traf der eingewechselte Kurzbach nach einem fatalen Lübecker Einwurf, der Flensburg eine Vier-gegen-eins-Überzahl-Situation ermöglichte, zum Endstand (89.).

Eine bittere Niederlage kassierte die U 23 des FC St. Pauli. Bitter, weil die Ostermann-Elf nach einer Viertelstunde bereits 2:0 führte. Müller bugsierte nach sechs Minuten eine Imsak-Hereingabe über die Linie. Neun Minuten später konterte die Zweitliga-Reserve, wieder war Müller der Abnehmer im Zentrum. Anschließend verloren die Gäste jedoch den Faden und Atlas Delmenhorst kam nach Foul an Touray durch Ferfelis' Elfmeter zum Anschluss (22.). Dem nicht genug, vertändelten die Braun-Weißen im Spielaufbau sechs Minuten später auch noch den Ball. Touray spritzte dazwischen und versenkte die Murmel links oben im Tor. Roggow und Borrero hatten weitere Chancen für die Gäste, ließen diese aber ungenutzt, weshalb es mit einem Remis in die Kabinen ging.

Verlief der Beginn der zweiten Hälfte noch größtenteils ausgeglichen, übernahmen Atlas spätesten in der Schlussphase das Kommando. Joker Schindler belohnte seine Mannschaft für starke Minuten mit dem 3:2 nach einem Umschaltmoment (81.). Azadzoy hatte in der Nachspielzeit gar noch den vierten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber an Peitzmeier. Danach war Feierabend. "Wir haben ein gutes Auswärtsspiel hingelegt, in der ersten Hälfte deutlich besser als dann nach der Pause", analysierte Coach Elard Ostermann nach der Partie. "Am Ende ist es eine unnötige Niederlage, weil wir den Gegner nach der Führung zu schnell zurück ins Spiel haben kommen lassen."

Auch der zweiten Profi-Reserve, Hannover 96 II, die am Freitagabend im Einsatz war, gelang nichts Zählbares. Vor allem die Schlussminuten beim SSV Jeddeloh II dürften ganz und gar nicht nach dem Geschmack von H96 verlaufen sein. Zunächst besorgte Andrijanic in der 86. Minute nach einem Konter und Querpass über rechts die erneute Führung für die Gastgeber, ehe Evina in der Nachspielzeit noch unnötigerweise mit der Ampelkarte vom Feld flog. Davor hatte Hahn die Heimelf vom Punkt in Führung gebracht (55.). Das 1:0 konnte Friedrich aber innerhalb von wenigen Minuten noch zwischenzeitlich egalisieren (58.).

Angespannt bleibt die Lage weiterhin bei BW Lohne. Auch am 6. Spieltag konnte der Aufsteiger nichts Zählbares verbuchen, ließ dazu noch einen Handelfmeter, den Westerhoff parierte, liegen. So war mehr als der Anschluss zum 1:2 (90.+4) von Janssen nach einem Konter gegen den SV Drochtersen/Assel nicht drin. Der macht es sich derweil durch die Treffer von Steffens (28.) und Sobotta (52.) in der Spitzengruppe gemütlich.

Havelse und Ottensen wollen Wende einleiten

Besserung erhofft sich der TSV Havelse, der nach dem völlig misslungenen Start gerne noch einmal nachrüsten würde, allerdings nur begrenzte Mittel zur Verfügung hat. Derzeit vertragslose Ex-Profis wie Kevin Wolf oder Erhan Yilmaz, die in der Region leben, sind noch zu teuer. Am Samstag hat der Drittliga-Absteiger mit dem zweitplatzierten VfV Hildesheim ein durchaus dickes Brett zu bohren, wie bereits der VfB Lübeck beim 0:0 am vergangenen Spieltag feststellen musste. Ob Havelse also endlich in der Regionalliga ankommt, bleibt abzuwarten.

Ähnlich ergeht es derzeit Teutonia Ottensen. Die hochgehandelten Hamburger belegen aktuell sogar einen Abstiegsrang. Gegner am Samstag ist zu Hause der SV Werder Bremen II, der sich aktuell in guter Form präsentiert und mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem 5. Platz liegt. Will Ottensen nicht schon früh in der Saison völlig zur Tabellenspitze abreißen lassen, braucht es dringend drei Punkte und die Kehrtwende.

Kiel II und Emden brauchen Punkte

Am Sonntag erhält Kickers Emden die nächste Chance, endlich in der Regionalliga anzukommen. "Die Gegentore fallen viel zu einfach", analysiert BSV-Kapitän Bastian Dassel. Der 32-jährige Abwehrmann weiter: "Die individuellen Fehler häufen sich, und in der Regionalliga werden diese jetzt eiskalt bestraft. Wir müssen viel konzentrierter sein und zusehen, dass wir schnell zu Punkten kommen. Ansonsten kann das eine richtig schwierige Saison für uns werden." Gegner ist auswärts der Hamburger SV II - keine einfache Aufgabe für Dassel und Co. - dennoch soll zumindest der erste Punkt aufs noch leere Konto gebucht werden.

Außerdem am Sonntag im Einsatz, der VfB Lübeck gegen Holstein Kiel II. Während Lübeck noch ungeschlagen um die Spitze kämpft, klebt die Kieler Reserve im Keller fest. "Es ist kaum auszuhalten, dass wir nach fünf Spielen nur zwei Punkte auf dem Konto haben. Mit Ausnahme des Spiels beim HSV II waren wir in keinem Spiel die schlechtere Mannschaft", haderte Holstein-Coach Sebastian Gunkel dem 1:2 auf Augenhöhe gegen Flensburg. "Es ist aktuell schwierig. Wir investieren verdammt viel ins Spiel, müssen eigentlich führen und liegen plötzlich zurück. Das muss eine junge Mannschaft erst verdauen."

Während Kiel also noch in die Spur finden muss, ist der Bremer SV mittlerweile in der neuen Liga angekommen. Zuletzt feierte der Aufsteiger zwei Siege. Mit einem dritten am Sonntagnachmittag bei Eintracht Norderstedt hätte der BSV bereits ein kleines Polster auf die Abstiegszone.