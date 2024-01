Flensburg krallt sich Oberliga-Torjäger Kieselbach

Mika Kieselbach verlässt nach über 15 Jahren den Heider SV, um einen neuen Anlauf in der Regionalliga zu starten. Der 23-jährige Angreifer geht zum SC Weiche Flensburg 08. Für Heide kam Kieselbach zwischen 2019 und 2022 auch schon 38-mal in der Regionalliga zum Einsatz und brachte es seinerzeit auf drei Treffer. Beeindruckendere Zahlen lieferte der Angreifer eine Etage tiefer ab: 2022/23 etwa netzte er 29-mal in 26 Oberliga-Einsätzen. In der aktuellen Saison kommt er mit 13 Toren in 16 Spielen ebenfalls auf eine herausragende Quote. Weiche-Trainer Torsten Fröhling konnte sich in einem Probetraining schon von Kieselbachs Qualitäten überzeugen und sagt in einer Meldung: "Er ist kopfballstark und hat eine gute Positionierung in der Box. Mika ist ein junger Spieler, der bei uns jetzt den nächsten Schritt gehen kann." Neben Felix Brügmann ist Kieselbach der zweite klassische Stoßstürmer im Flensburger Kader, was Fröhling neue Handlungsoptionen eröffnen dürfte.