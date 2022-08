Flensburg holt Smits zur nächsten Saison von Meister Magdeburg

Die SG Flensburg-Handewitt hat kurz vor Saisonstart eine wichtige Planstelle für den zukünftigen Kader geschlossen: Zur Spielzeit 2023/24 wechselt der niederländische Nationalspieler Kay Smits (25) an die Förde.

Er wechselt zur nächsten Saison an die Förde: Kay Smits. imago images

Die Nachfolge von Magnus Röd, der die SG im Sommer 2023 verlässt, ist damit geklärt. Smits, aktuell noch beim amtierenden deutschen Meister SC Magdeburg unter Vertrag, nimmt die Position im rechten Rückraum ein.

"Wir sind sehr froh, dass wir Kay verpflichten konnten und er sich für unsere Art Handball zu spielen, entschieden hat", wird Flensburgs Cheftrainer Maik Machulla auf der Vereinswebsite zitiert: "Wir haben ihn bereits seit seiner Zeit bei Holstebro im Auge. Zum damaligen Zeitpunkt war es für uns nicht möglich, mit ihm zu sprechen, da wir auf dieser Position bereits gut besetzt waren. Als er dann zu Magdeburg gewechselt ist, hat er seine Qualitäten auch in der Bundesliga bestätigt. Wir waren immer wieder im Austausch mit ihm und haben ihn nie aus den Augen verloren. Er ist ein sehr spielstarker und spielintelligenter Spieler, dazu ist er sehr ehrgeizig und arbeitet hart daran, sich stetig zu verbessern. Deshalb passt er perfekt zu unserer Spielweise und zu unserer Art von Handball."

In bislang 40 Bundesligaspielen für den SCM gelangen Smits 69 Treffer. Sein Debüt für die niederländische Nationalmannschaft feierte er am 11. Juni 2016 im Länderspiel gegen Polen. Bisher bestritt der wendige Linkshänder 57 Länderspiele, in denen er 226 Tore erzielte. Bei der vergangenen Europameisterschaft im Januar 2022 erklomm Smits sogar Platz vier der Torschützenliste.

"Ich bin sehr stolz, ab der kommenden Saison ein Teil der SG Flensburg-Handewitt zu werden", sagt Smits selbst: "Flensburg ist ein Team, das immer um Titel mitspielt. Das ist mein großes Ziel. Dazu ist die SG sehr familiär und ich habe schon viel Gutes von der Stadt Flensburg und der Region gehört. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier sehr wohlfühlen werde und ein paar tolle Jahre in Flensburg haben werde."

Smits erhält an der Förde einen Zweijahresvertrag bis 2025. Röd wird wie Kiels Superstar Sander Sagosen in die norwegische Heimat zurückkehren und dort künftig für Kolstad auflaufen.