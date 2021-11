Flensburg-Handewitt verlängert vorzeitig mit Kapitän Golla

Handball-Bundesligist SG-Flensburg-Handewitt hat den Vertrag mit Kapitän Johannes Golla vorzeitig bis Juni 2026 verlängert.

Wie der Klub am Mittwoch vor dem Heimspiel gegen die Füchse Berlin mitteilte, bleibt der 24-Jährige bis zum 30. Juni 2026 bei den Flensburgern.



"Für mich gehört er zu den besten Kreisläufern der Welt und auch in der Nationalmannschaft hat er sich zu einem Stammspieler und Führungsspieler entwickelt", sagte SG-Coach Maik Machulla: "Ich bin sehr glücklich, dass Johannes sich klar für unseren Weg und unsere gemeinsame Arbeit entschieden hat."

"Wir haben mit dieser tollen Mannschaft schon einiges erreicht und wir haben auch noch sehr viel zusammen vor. Diese Entwicklung möchte ich gerne weiterhin mitgestalten", sagte Golla. Golla kam im Sommer 2018 von der MT Melsungen an die Flensburger Förde und hat seitdem für die SG 144 Spiele bestritten, in denen ihm 444 Tore gelangen. Neben den sportlichen spielten auch private Gründe eine Rolle: ""Meine Familie und ich fühlen sich sehr wohl in Flensburg", sagte Golla.

Golla wurde im Frühjahr 2019 erstmals in die deutsche Handball-Nationalmannschaft berufen. Erst in der vergangenen Woche wurde er von Bundestrainer Alfred Gislason als Nachfolger von Uwe Gensheimer zum neuen Kapitän bestimmt.