Flensburg gewinnt Verfolgerduell in Gummersbach - Hannover beendet Lemgos Aufschwung

Flensburg-Handewitt hat das Verfolgerduell in Gummersbach deutlich gewonnen. Zuvor beendete Hannover-Burgdorf den Aufschwung Lemgos.

Lasse Möller war bester Werfer Flensburg-Handewitts beim souveränen Sieg in Gummersbach. IMAGO/Maximilian Koch

Die SG Flensburg-Handewitt hat einen ungefährdeten Auswärtssieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Beim VfL Gummersbach setzte sich der Tabellenvierte am Samstag mit 42:32 (23:13) durch. Für die Norddeutschen war es wettbewerbsübergreifend bereits der zehnte Sieg in Serie. Beste Werfer vor den 4132 Zuschauern waren der Flensburger Lasse Möller mit neun Treffern sowie der Gummersbacher Miro Schluroff mit sechs Toren.

Die Norddeutschen waren von Beginn an hellwach. Gestützt auf starke Paraden ihres Torhüters Kevin Möller zogen die Flensburger über 4:0 (4. Minute) auf 8:2 (11.) davon. Schon in der 22. Minute nahm der Gummersbacher Trainer Gudjon Valur Sigurdsson beim Stand von 8:16 seine zweite Auszeit, um das Spiel seiner Mannschaft neu zu ordnen. Der 44-jährige Isländer forderte von seinen Schützlingen, "die Köpfe nicht hängenzulassen".

Der VfL fand aber weiterhin nicht zu seinem Spiel. Den 23. Treffer der Gäste erzielte Lukas Jörgensen mit einem sehenswerten Dreher vom Kreis. Flensburg blieb nach dem Seitenwechsel das bestimmende Team und fand auch gegen die jetzt etwas offensiver ausgerichtete Abwehr der Oberbergischen immer wieder die richtigen Lösungen.

Der Vorsprung der SG wuchs beim 34:21 (47.) auf 13 Treffer an. Und so konnte der Flensburger Trainer Nicolej Krickau schon frühzeitig mit dem Schonprogramm für einige Stammkräfte beginnen.

m ersten Spiel des Abends hatte die TSV Hannover-Burgdorf einen knappen 34:32 (17:14)-Erfolg über den TBV Lemgo Lippe eingefahren. Für Hannover war es der sechste Saisonsieg im 14. Spiel. Lemgos Aufschwung mit drei Siegen am Stück ist dagegen vorerst wieder beendet.

Bester Werfer insgesamt war Lemgos Samuel Zehnder mit zehn Toren, davon acht Siebenmeter. Für Hannover-Burgdorf erzielte Renan Uscins sechs Tore.

TSV Hannover-Burgdorf - TBV Lemgo Lippe 34:32 (17:14)

Tore TSV Hannover-Burgdorf: Uscins 6, Büchner 5, Gerbl 5/2, Kulesch 5, Fischer 4, Edvardsson 2, B. Vujovic 2/1, Brozovic 1, Feise 1, Gade 1, Michalczik 1, Strmljan 1

TBV Lemgo Lippe: Zehnder 10/8, Hutecek 7, Suton 5, Versteijnen 3, Zerbe 3, Brosch 2, Petrovsky 1, Simak 1

Schiedsrichter: Sascha Schmidt (Bochum)/Frederic Linker (Bochum)

Zuschauer: 5603

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: Brozovic (41.), Büchner (42.) / Simak (54./3. Zeitstrafe)