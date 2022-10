Mensah Larsen findet die Lücke: Flensburg bezwingt Meister Magdeburg mit der Sirene

Die SG Flensburg-Handewitt hat Meister SC Magdeburg im Topspiel der Handball-Bundesliga die erste Niederlage der Saison zugefügt. In den letzten Sekunden ging es dabei überaus dramatisch zu.

Flensburg hatte kurz vor Schluss bereits 33:30 in Führung gelegen, ließ die Magdeburger in Überzahl aber wieder herankommen. Nach einem technischen Fehler von Jim Gottfridsson glich der Meister Sekunden vor Schluss zum 34:34 aus. Doch dann kam Mads Mensah Larsen. Drei Sekunden vor Schluss gab es noch einmal Freiwurf für die SG - und der dänische Nationalspieler nagelte den Ball rechts oben zum umjubelten 35:34-Siegtreffer in den Winkel.

Während die Magdeburger im sechsten Spiel die erste Bundesliga-Niederlage kassierten und nun bei 10:2 Punkten steht, verbesserten sich die Flensburger, die gegen die Füchse Berlin und die Rhein-Neckar Löwen schon Punkte gelassen hatten, auf 9:3 Zähler.

SG Flensburg-Handewitt - SC Magdeburg 35:34 (17:13)

Tore SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 12/4, Larsen 9, Gottfridsson 4, J. Hansen 4, Röd 4, Golla 2

SC Magdeburg: M. Damgaard 7, O. I. Magnusson 7/1, Hornke 6, G. T. Kristjansson 6, Mertens 5, Saugstrup 2, Ph. Weber 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 6300

Strafminuten: 6 / 6

Disqualifikation: - / Chrapkowski (4.)