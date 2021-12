Nach Pokal-Hit gegen Füchse: Flensburg eine Nummer zu groß für Lemgo

Am Donnerstagabend stand ein Nachholspiel in der Handball-Bundesliga an: Pokalsieger TBV Lemgo Lippe musste nach dem Pokal-Hit gegen die Füchse allerdings die Überlegenheit der SG Flensburg-Handewitt anerkennen.

Zu energisch für Lemgo: Flensburgs Jim Gottfridsson zieht dynamisch Richtung Tor. picture alliance/dpa