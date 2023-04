Flensburg bleibt oben dran - Minden gewinnt Kellerkracher in Wetzlar

Der Samstag in der Handball-Bundesliga barg Spannung im Tabellenkeller. Wetzlar unterlag zu Hause Tabellennachbar Minden, Flensburg-Handewitt gab sich bei Schlusslicht Hamm-Westfalen keine Blöße.

Er führte die SG an: Emil Jakobsen. IMAGO/Eibner

Die SG Flensburg-Handewitt feierte am Samstag einen ungefährdeten 37:29 (21:15)-Auswärtserfolg beim abgeschlagenen Schlusslicht ASV Hamm-Westfalen und bleibt damit dem Spitzenduo aus Berlin und Kiel weiter auf den Fersen. Nach ausgeglichenem Beginn zogen die Flensburger den Gastgebern mit einer Fünf-Tore-Serie von 6:6 auf 11:6 frühzeitig den Zahn und ließen sich den Sieg dann nicht mehr aus der Hand nehmen. Bester SG-Werfer war der dänische Weltmeister Emil Jakobsen mit neun Toren.

Einen richtigen Kellerkracher gab es zuvor in Wetzlar zwischen der HSG und Minden. Die Hausherren verpassten dabei die Chance, sich ein wenig von den Mindenern abzusetzen, vielmehr setzte es eine 25:27 (13:17)-Niederlage. Minden hat nun eine Bilanz von 9:37 und hat nur zwei Zähler Rückstand auf die HSG (11:39), jedoch haben die Mindener zwei Spiele weniger absolviert, was ihnen am Ende vielleicht sogar einen Vorteil verschaffen könnte.

Statistik zu den Spielen

25. Spieltag

HSG Wetzlar - GWD Minden 25:27 (13:17)

Tore HSG Wetzlar: Kuzmanovski 6/1, Cavor 5, Pliuto 4, Rubin 4, Novak 3/1, Mellegard 2, Fredriksen 1

GWD Minden: Ahouansou 9, Sebetic 4, Darmoul 3, Korte 3/1, Urban 3, Bitsch 2, Hakaj 1, Johannsson 1, Pieczkowski 1

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 4207

Strafminuten: 6 / 12

Disqualifikation: - / Hakaj (38./3. Zeitstrafe)

ASV Hamm-Westfalen - SG Flensburg-Handewitt 29:37 (15:21)

Tore ASV Hamm-Westfalen: Huesmann 7/3, Sawwas 5, Bornemann 4, Dayan 3, von Boenigk 3, Meschke 2, Orlowski 2, Bauer 1, Pretzewofsky 1, Zintel 1

SG Flensburg-Handewitt: E. M. Jakobsen 9/4, Johannessen 7, Golla 6, J. Hansen 4, Mensing 3, Röd 3, Hald 2, L. K. Möller 1, Pedersen 1, Semper 1

Schiedsrichter: Sascha Standke (Göttingen)/Steven Heine (Wendeburg)

Zuschauer: 2650

Strafminuten: 4 / 4

Disqualifikation: - / -