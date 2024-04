Flensburg bangt um den Einsatz von Pytlick

Den dritten Platz beim Final4 im DHB-Pokal am vergangenen Wochenende könnte der SG Flensburg-Handewitt teuer zu stehen kommen. Zwei wichtige Säulen des Bundesligisten könnten das Topspiel gegen den SC Magdeburg am Freitag verpassen.

Wie im Vorjahr konnte sich die SG Flensburg-Handewitt den dritten Platz beim REWE Final 4 sichern. Gegen die Füchse Berlin kamen die Fördestädter nur schwer in Tritt, konnten dann aber in der zweiten Hälfte auftrumpfen und sich so ein 31:28 (15:19)-Erfolg gegen den Tabellenersten der Liga sichern.

Doch die Flensburger blicken sorgenvoll auf das Topspiel gegen den DHB-Pokalsieger SC Magdeburg am kommenden Freitag. Denn die beiden dänischen Rückraumspieler Simon Pytlick und Mads Mensah Larsen kehrten angeschlagen nach Flensburg zurück.

Einsatz von Pytlick fraglich

Wie die SHZ bereichtet habe sich Pytlick gegen Berlin eine schwere Rippenprellung nach einer harten Landung zugegezogen. Der Däne sei nach der Siegerehrung im Krankenhaus untersucht worden, ein Einsatz gegen Magdeburg sei fraglich. "Der Verlauf bleibt abzuwarten", sagte Teamarzt Dr. Torsten Ahnsel am Montag gegenüber der SHZ.

Mads Mensah Larsen hingegen könnte am Freitag auf der Platte stehen. Der Däne hatte sich den Zeigefinger an der linken Hand ausgerenkt, konnte jedoch weiterspielen. Nach dem Schlusspfiff musste die dabei entstandene Hautverletzung anschließened im Krankenhaus genäht werden. Laut der SHZ seit Ahnsel jedoch optimistisch, dass dies einem Einsatz von Mensah nicht im Wege steht.