Flensburg angelt sich Labes

Der SC Weiche Flensburg hat Ben Opoku Labes verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer kommt von Regionalliga-Absteiger FC Kilia Kiel, für den er in der abgelaufenen Saison 4 Tore in 21 Viertliga-Partien erzielte. Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen erklärt in einer Meldung: "Er ist ein spannendes Sturmtalent aus der Holstein-Jugend mit einer sehr guten Physis. Zudem bringt er eine starke Technik und viel Torgefahr mit."