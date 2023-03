Flekken will den Gladbacher Baum "anfackeln"

Seine ungewohnte Rolle als Kapitän gibt Mark Flekken gerne wieder ab. Die neue Rolle des SC Freiburg gefällt ihm umso besser.

Seit dem Sommer 2020 und dem Abschied von Mike Frantz in Richtung Hannover hat die Kapitänsbinde des SC Freiburg ihren festen Platz: am Arm von Christian Günter. 153 Pflichtspiele in Serie stand der 30-Jährige zuletzt in der Startelf. Günters Gelbsperre, abgesessen am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen Leverkusen setzte der beeindruckenden Serie ein Ende. Ganz besonders ungewohnt war die Situation für Torhüter Mark Flekken. Der absolvierte sein erstes Bundesligaspiel für den Sport-Club im Mai 2019. Günters Startelf-Serie lief da bereits seit drei Monaten.

"Ich hatte bis jetzt noch kein offizielles Spiel gemacht, wo der Günni nicht dabei war. Ich musste mich daran gewöhnen. Auch das kommt mal vor im Fußball. Auch der Günni hält mal jemanden fest und fängt sich fünf Gelbe Karten", erzählte der Schlussmann. Für Flekken brachte die Zwangspause des Dauerbrenners eine weitere Neuerung mit. Der Niederländer hat den Posten inne, der in der jüngeren Vergangenheit nur in der Theorie existierte: Er ist stellvertretender Kapitän.

"Ich durfte in der Wintervorbereitung in Testspielen zweimal das Ding tragen. Für mich ändert sich nichts an der Sache. Ich bleibe weiterhin in meiner Rolle, der Günni darf nächste Woche gerne wieder weitermachen", sagte Flekken, für den es dennoch "schön und eine Ehre" sei, "diese Truppe auf den Platz zu führen". Auf Dauer soll das aber wieder der etablierte Linksverteidiger machen: "Wenn ich als Kapitän gebraucht werde, bin ich da. Der Rest vom Job darf er machen. Ich bin immer noch ein bisschen altmodisch, was das betrifft und denke, dass ein Feldspieler Kapitän sein sollte, weil er halt ein bisschen näher zum Schiedsrichter steht. Obwohl sich da ja auch einiges verändert hat in den letzten Jahren ..."

Für uns ist klar, dass wir so lange wie möglich da oben dabeibleiben wollen. Mark Flekken

Verändert hat sich die Fußballwelt auch im Breisgau. Platz 15, der in den letzten Jahren traditionell das Minimalziel war, ist in weiter Ferne. "Wir haben die magische Marke von 40 Punkten letzte Woche geknackt. Jetzt können wir auch intern weiter nach oben schauen als nur Relegation und Abstieg. Das wird sich jetzt über die nächsten Woche zeigen, wo wir hingehen. Für uns gilt es, in jedem Spiel 100 Prozent rauszuschmeißen. Für uns ist klar, dass wir so lange wie möglich da oben dabeibleiben wollen. Dafür geben wir immer wieder alles", kündigte Flekken an.

"Wir haben über Jahre etwas aufgebaut"

Dass die erneute Qualifikation fürs internationale Geschäft alles andere als Utopie und selbst die Königsklasse mehr als nur ein kühner Traum ist, hat seine Gründe. "Wir haben uns als Verein, als Mannschaft weiterentwickelt und haben über Jahre etwas aufgebaut. Das kommt jetzt raus auf dem Platz", erklärte Flekken. Das Remis gegen die Werkself war das jüngste Beispiel. Es braucht nicht mal mehr einen Tag, an dem alles zusammenpasst, um einem Top-Klub Paroli zu bieten. Die SC-Profis schafften es an einem eher normalen Tag mit klar erkennbarem Steigerungspotenzial bei den eigenen Aktionen im Angriffsdrittel, gegen ein gutes Leverkusener Team ein unterm Strich verdientes 1:1-Unentschieden zu erreichen. Eine in der Tat starke Leistung, die die formidable sportliche Entwicklung des Sport-Clubs dokumentiert.

Den nächsten Beleg kann die Streich-Elf am kommenden Samstag (15.30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach liefern. Dort hängt der Haussegen nach immer wieder arg schwankenden Leistungen in dieser Saison etwas schief. Man könnte auch sagen: Der Baum brennt. Auf den 3:2-Heimerfolg gegen den FC Bayern folgte eine 0:4-Niederlage bei Mainz 05. Geht es nach Flekken, gibt es für die Fohlen am kommenden Spieltag erneut nichts zu holen. "Es ist jetzt unsere Sache, den Baum noch ein bisschen mehr anzufackeln", sagte Flekken, dessen niederländischer Einschlag bei sehr guten Deutschkenntnissen nur sehr selten durchkommt, wie in diesem Moment.

Gute Erinnerungen an Gladbach

Ob jetzt anzünden, abfackeln oder die Kombination von beidem spielt ja letztlich auch keine Rolle. Drei Punkte sollen es sein. "Wir fahren dahin mit Selbstvertrauen und einer breiten Brust. Wenn wir das zum jetzigen Zeitpunkt nicht haben, weiß ich auch nicht mehr, was passieren soll", betont Flekken. Zumal die Erinnerungen an das letzte Spiel in Gladbach noch jedem präsent sein sollten. Mit 6:0 wurden die Fohlen im Dezember 2021 in ihrem eigenen Stadion filetiert. Und Günter ist ja auch zurück und startet eine neue Serie. Wie lange diese wohl hält?