Flekken: Wieder Rückhalt nach Kraftverlust beim Serien-Schauen

Als Mark Flekken coronabedingt ausfiel, kassierte die vormals beste Defensive der Liga sieben Gegentore in 180 Minuten. Seit zwei Spielen gibt Freiburgs Stammkeeper dem Team wieder Halt.

Für einen Lieblingsort sei es noch zu früh, "aber der Entspannungsraum mit dem Pool ist schon nicht so schlecht", berichtet Flekken in einem Interview auf der SC-Website von seinen Eindrücken vom seit Montag bezogenen Trainingszentrum im und am Europa-Park-Stadion: "Es ist alles neu, viel moderner als im Dreisamstadion. Das bringt natürlich viel Gutes mit sich. Aber auch das Dreisamstadion hatte sein Schönes. Jetzt geht es einfach darum, uns schnell hier einzuleben, uns an alles zu gewöhnen, uns mit den Wegen vertraut zu machen und ansonsten genauso weiterzumachen wie im alten Stadion auch."

Zwei Siege nach Flekkens Rückkehr

Am alten Standort wurden die Vorbereitungen auf die beiden jüngsten Pflichtspiele am Ende von Erfolg gekrönt. 4:1 im Pokal auswärts gegen Hoffenheim und 2:0 in der Liga gegen Stuttgart - wieder mit Flekken im Tor, der zu Jahresanfang wegen eines positiven Coronabefundes ausgefallen war. "Ich hoffe, dass ich durch die Infektion jetzt nochmal ein bisschen besser geschützt bin und es nicht ein zweites Mal bekomme. Es war keine besonders interessante Zeit, nur zu Hause herumzuhocken", blickt der Niederländer auf die Isolation zurück.

Beste Defensive der Hinrunde zweimal gerupft

Nach elf Tagen durfte er wieder auf dem Platz trainieren. "An die Belastung musste ich mich aber erst wieder gewöhnen. Die erste Woche war sehr anstrengend. Man darf nicht unterschätzen, wieviel an Kraft und auch an Ausdauer man verliert, wenn man zehn Tage fast nur auf der Couch liegt und Serien schaut", sagt der Stammkeeper, der in den beiden ersten Ligaspielen des Jahres 2022 schmerzlich vermisst wurde. Die in der Hinrunde mit Bayern nach Gegentoren (16) beste Defensive der Liga kassierte gegen Bielefeld (2:2) und in Dortmund (1:5) mit dem patzenden und insgesamt unglücklich agierenden Ersatzmann Benjamin Uphoff im Tor sieben Einschläge.

Die beiden Derby-Siege sind "abgehakt" - In Köln drei Punkte als Ziel

Trotz einiger ungewohnter Wackler beim Spiel in Hoffenheim verlieh Flekken gemeinsam mit dem ebenso aus der Isolation zurückgekehrten Innenverteidiger Nico Schlotterbeck dem Team schnell wieder Sicherheit. "Wenn man zweimal als Derbysieger vom Platz geht, genießt man das schon sehr. Mittlerweile ist aber auch das wieder abgehakt und der volle Fokus liegt auf dem nächsten Spiel in Köln", lenkt Flekken den Blick auf den Samstag in der Domstadt. Er erwarte ein "umkämpftes" Match wie beim Hinspiel (1:1), betont aber: "Unabhängig davon, wie wir es im Detail angehen, wir spielen auf Sieg."

Den wollen Flekken und der SC auch im Pokal-Viertelfinale am 2. März in Bochum einfahren. "Da haben wir noch eine Rechnung offen", erinnert der 28-Jährige an die unglückliche 1:2-Niederlage in der Liga Ende November, als Freiburg trotz Führung und eines großes Chancenübergewichts beim VfL noch verlor.