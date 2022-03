Flekken und Schlotterbeck: Zwei Herausforderer werben für sich

Gleich drei Spieler des SC Freiburg standen am Dienstagabend beim 1:1 der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande auf dem Platz. Besonders Nico Schlotterbeck und Mark Flekken konnten für sich werben.

Kurz vor Schluss standen dann tatsächlich drei Freiburger beim 1:1 zwischen den Niederlanden und Deutschland auf dem Rasen der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam. Mark Flekken im Tor der Niederlande, Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung der deutschen Abwehr und Christian Günter als linker Teil der DFB-Viererkette. Vor 50.000 Zuschauern durften sich Flekken und Schlotterbeck 90 Minuten lang präsentieren, Günter wurde in der 86. Minute für David Raum eingewechselt. Die Situation der drei Freiburger:

Nico Schlotterbeck: Der 22-Jährige stand wie schon bei seinem Debüt gegen Israel (2:0) in der Startelf - und machte erneut einen guten Job (beide Male kicker-Note 3,5). Schlotterbeck, in der Bundesliga mit einem Notenschnitt von 2,56 der zweitbeste Feldspieler hinter Münchens Torjäger Robert Lewandowski (2,46), agierte nicht fehlerfrei, aber weitgehend solide (kicker-Kommentar zum Spiel: Viel Arbeit, aber die Richtung stimmt). Mit dem teilweise hohen Tempo der Niederländer hatte er immer mal wieder Probleme, leistete sich aber keinen großen Patzer - anders als gegen Israel, als er einen Strafstoß verursachte (Arroganz? Schlotterbeck: "Das war einfach schlecht"). Hinter den Platzhirschen Antonio Rüdiger und Niklas Süle hat sich Schlotterbeck nun als Herausforderer der etablierten Kräfte in Stellung gebracht - und lauert auf seine Chance auf mehr Spielzeit.

Christian Günter: Freiburgs Kapitän löste kurz vor Schluss den Hoffenheimer David Raum als Linksverteidiger ab. Raum und Inter Mailands Robin Gosens haben bei Bundestrainer Hansi Flick derzeit die Nase vorn, Günter ist vorerst die Nummer drei der Rangfolge. Seine Chancen auf eine Teilnahme an der WM in diesem Winter in Katar sind eher gering, wenn die beiden Konkurrenten fit sind.

Mark Flekken: Der 28-Jährige wurde selten geprüft und rettete kurz vor Schluss im Eins-gegen-Eins gegen Lukas Nmecha das Remis. Ansonsten war er selten wirklich geprüft (kicker-Note 2,5), schuldlos am Gegentor und glänzte vor allem in der ersten Spielhälfte mit auffallend vielen sicheren Ballkontakten sowie einem konstruktiven Aufbauspiel. Der Niederländer, der seit seiner Juniorenzeit in Deutschland Fußball spielt, dürfte unter Bondscoach Louis van Gaal erneut seine Chance bekommen, weil Stammkeeper Justin Bijlow (24, Feyenoord Rotterdam) nach einer Fuß-OP derzeit fehlt. Gemeinsam mit dem ebenfalls verletzten Jasper Cillessen (32, FC Valencia) kämpft Flekken nun um den Status der Nummer zwei. Ob er sich weiterhin bewährt, dürfte sich nach den nächsten Länderspielen in der UEFA Nations League im Juni zeigen.