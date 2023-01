Flekken über WM-Ausbootung: "Nicht enttäuscht, sondern sauer"

Das Fußballjahr 2022 lief für Mark Flekken (29) fast traumhaft, ehe der Spätberufene überraschend in Hollands WM-Kader fehlte und darüber nicht von Louis van Gaal persönlich informiert wurde. Während Freiburgs Keeper bei Oranje auf einen Neustart hofft, will er mit dem SC oben bleiben.

Von den drei Gegentoren abgesehen, die einen Keeper immer nerven, auch wenn er dabei keinen klaren Fehler begeht, war der März 2022 ein Traum in Oranje für Flekken. Dem Länderspieldebüt im Test gegen Dänemark folgten wenige Tage später auch noch 90 Minuten auf großer Bühne gegen Deutschland. Das Land, in dem der Torwart seit dem Alter von 16 Jahren Fußball spielt und wohl auch deshalb erst spät in den Fokus der eigenen Nationalmannschaft rückte.

Für Flekken und seinen deutschen Arbeitgeber hätte es 2022 kaum besser laufen können: Platz 6 und die Pokalfinalteilnahme in der vorigen Saison, Bundesliga-Zweiter mit SC-interner Rekordbilanz sowie Achtelfinaltickets in DFB-Pokal und Europa League in der aktuellen. Flekken hat einen großen Teil dazu beigetragen, unter anderem mit elf gegentorfreien Pflichtspielen seit Sommer. Auch deshalb schaffte er es wieder in die Internationale Klasse der kicker-Rangliste.

"Ich war voller Unglauben"

Nur derjenige, der Flekken im Herbst 2021 erstmals nominierte, ihn seitdem immer einlud, ihm das Debüt ermöglichte und ihn auch in der Nations League im Juni noch zweimal einsetzte, stand im November plötzlich nicht mehr auf den 1,94-Meter-Mann aus Kerkrade: Louis van Gaal. In seinem WM-Kader war kein Platz mehr für Flekken - überraschend wie fragwürdig.

Auch für Flekken selbst, wie er nun im Freiburger Wintertrainingslager in Andalusien verriet: "Ich war voller Unglauben. Ich war nicht enttäuscht, sondern sauer. Das Ende von 2022 hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt, aber ich glaube, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Nach den ersten vier, fünf Tagen habe ich es für mich abgeschlossen, da ich es sowieso nicht ändern konnte. Der Blick ging wieder nach vorne. Letztlich lag die Entscheidung beim Bondscoach, und er wird Gründe dafür gehabt haben."

Die niederländischen Spieler können nichts für die Entscheidung des Trainers. Mark Flekken

Die er ihm aber nicht persönlich übermittelte. Die Erklärung, für Flekken "nichts für die Öffentlichkeit", ließ van Gaal seinen langjährigen Torwarttrainer Frans Hoek telefonisch übermitteln. "Das einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass es keine klare Geschichte war", so Flekken, der auch "aus Liebe zum Fußball mindestens 75 Prozent der WM-Spiele" geschaut habe: "Und die niederländischen Spieler können schließlich auch nichts für die Entscheidung des Trainers. Weltmeisterschaften sind das größte Podium, das man erreichen kann, und sogar am Fernseher kann man einiges lernen und sich abschauen."

Neuer Oranje-Torwarttrainer hatte ihn schon 2019 auf dem Zettel

Eine WM-Chance könnte er erst in dreieinhalb Jahren wieder bekommen. Dazu wäre es sicher hilfreich, zunächst kurzfristig beim neuen, alten Bondscoach Ronald Koeman und dessen Torwarttrainer Patrick Lodewijks wieder einen Fuß in die Tür zu bekommen. "Ich weiß, dass der neue Torwarttrainer mich bereits auf dem Zettel hatte, als ich 2019 zehn Spiele für 'Schwolli' (Alexander Schwolow, Anm. d. Red.) eingesprungen bin", erzählte Flekken: "Aber damals wurde ich nicht berufen, weil ich als Nummer zwei nicht dauerhaft gespielt habe. Das konnte ich nachvollziehen. Jetzt liegt es an mir, Leistung zu bringen und auf dem Niveau weiterzumachen, auf dem ich war. Und dann liegt es wieder am Trainer."

Koeman wird für die EM-Qualifikationsspiele im März in Frankreich und gegen Gibraltar sein erstes Aufgebot nominieren. Flekken: "Wenn es so gut läuft, dass ich mir wieder Spiele bei der Nationalmannschaft erarbeiten kann, dann freue ich mich. Und für die Nations-League-Finals würde ich auch gerne meinen Urlaub verkürzen." Die finden im Juni in den Niederlanden statt - Kroatien, Italien und Spanien sind die weiteren Teilnehmer.

Bis dahin hat Flekken allerdings noch einiges mit dem Sport-Club vor und will den aktuellen Spitzenplatz nicht freiwillig räumen: "Es gibt sicher einige, die auf unseren Einbruch warten. Den wollen wir als Mannschaft verhindern. Der Verein hat sich diese Erfolge über viele Jahre hinweg erarbeitet, und erntet jetzt die Früchte dieses Projekts. Und wir wollen zeigen, dass wir keine Eintagsfliege sind."