Flekken: "Natürlich hat das Spiel Mut gemacht"

Zum zweiten Mal binnen vier Tagen hat Freiburg verdient gegen Leipzig verloren. Die SC-Profis betonten nach dem 0:1 jedoch die Leistungssteigerung - um positiv gestimmt in den Endspurt um die Königsklasse gehen zu können.

Nach der 1:5-Pokalklatsche am Dienstag gegen Leipzig erklärte Christian Streich, dass das System an diesem Abend keinen Unterschied gemacht hätte. Dennoch kehrte er beim Ligaduell am Samstag vom 3-4-3 zur zuletzt erfolgreich praktizierten 4-4-2-Grundordnung zurück - und ordnete den Verbund insgesamt tiefer an. Streich: "Wir waren am Dienstag zu hochgestanden und hatten die Abstände nicht. Da waren wir chancenlos."

Stabilere Defensive nach Umstellung

Wenngleich nur zwei echte Torchancen in den Schlussminuten (Schmid, Petersen) zu verzeichnen waren, fiel der Unterschied zum Gegner diesmal kleiner aus. Was vor allem am defensiven Auftritt lag. "Wir sind mit einer tieferen und kompakteren Ausrichtung ins Spiel gegangen. Wir haben die Räume auf der Innenseite besser zubekommen als am Dienstag in der ersten Halbzeit - und dann sieht man, dass sich auch so eine Mannschaft wie Leipzig schwertut", resümierte Keeper Mark Flekken, um einzuräumen: "Natürlich kann man sie nicht 90 Minuten lang vom Tor weghalten."

Gerade zu Beginn kam RB erneut zu zwei Großchancen (jeweils Werner), auch zwischendurch und am Ende nochmal. Beim entscheidenden Treffer aber hatte Freiburg auch Pech, als Manuel Gulde unfreiwillig mit Torschütze Kevin Kampl Doppelpass spielte, nachdem dieser allerdings bei seinem Antritt von mehreren SC-Profis nicht konsequent genug angegangen worden war.

Es ist noch nichts verloren, wir haben noch alle Chancen. Mark Flekken

"Es ist bitter am Ende, wenn eine etwas glückliche Situation für Leipzig das Spiel entscheidet", haderte Flekken zwar ein wenig, schaute aber positiv auf das Rennen um das Königsklassenticket, in dem Leipzig vorerst wieder vorbeigezogen ist. "Es ist noch nichts verloren, wir haben noch alle Chancen", stellt Flekken vor dem nächsten Duell mit einem direkten Rivalen treffend fest. Der Partie beim punktgleichen Union-Ensemble aus Berlin sieht der niederländische Nationaltorwart nach dem zweiten Auftritt gegen Leipzig positiv entgegen: "Natürlich hat das Spiel Mut gemacht."

Auch Michael Gregoritsch strich die positiven Aspekte heraus: "Es war mehr Freiburg-like als am Dienstag. Es waren bessere Zweikämpfe, mehr Zweikämpfe." Auch wegen der (defensiven) Leistungssteigerung könne man die zweite Niederlage gegen RB schneller abhaken. "Es wäre ja schlimm, wenn wir jetzt zwei Wochen daran hängen würden", sagte der Österreicher und betonte: "Es ist doch logisch, dass wir jetzt Gas geben, dass wir das schaffen, was wir schaffen wollen."

Erneute taktische Änderungen denkbar

Auch wenn sie es weiterhin nicht exponiert als Ziel proklamieren, kann man davon ausgehen, dass die SC-Profis natürlich die erste Champions-League-Teilnahme der Vereinshistorie erreichen wollen. Dafür müssen sich allerdings Gregoritsch und seine Offensivkollegen, die harmlos blieben, aber auch kaum Bälle bekamen, sowie der Rest des Teams im Angriffsspiel steigern.

Dass die Freiburger vorne kaum durchkamen, lag wiederum ebenfalls an der hohen Qualität des Gegners: "Leipzig war sehr diszipliniert gegen den Ball, mit guter Restverteidigung. Du marschierst dann, hast einen riesigen Aufwand, dich gegen diese Kolosse und Muskelberge zu behaupten, und dann fehlen dir ein bisschen Luft und Ruhe", analysierte Streich.

Auch wenn Union grundsätzlich auch hervorragend verteidigt, wird es gegen die in ihrem 3-5-2 auf Konter ausgerichteten Hauptstädter ein ganz anderes Spiel. Was trotz der jüngst überwiegend negativen Erfahrungen auch beim SC für bessere Zuordnungen wieder ein Dreierkettensystem in die Verlosung bringt. Beim 4:1-Hinspielsieg war das Streich-Team im 3-4-3 gestartet …