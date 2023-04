Flekken: "Hoffentlich halten wir jetzt wieder an einem System fest"

Formation mit Vierer- oder Dreierkette? In der Freiburger Systemfrage formuliert der Stammkeeper einen deutlichen Wunsch. Trainer Christian Streich stellt für die Erfüllung klare Bedingungen.

"Das hat uns vor der WM so stark gemacht, in der Liga und in der Europa League": Mark Flekken. IMAGO/Passion2Press

Nach den beiden engen Duellen mit Bayern München hat Mark Flekken erfrischend offen einen klaren Wunsch formuliert: "Hoffentlich halten wir jetzt wieder an einem System fest und bauen auf den Leistungen gegen die Bayern auf, damit wir in den Flow kommen, den wir vor der WM hatten."

Der Stammkeeper meint das 4-4-2, das beim SC teilweise auch etwas anders akzentuiert als 4-2-3-1 interpretiert wird, und nennt die Vorteile der Formation mit Viererabwehrkette: "Man hat zweimal gegen die Bayern gesehen, dass sich die Jungs vielleicht doch in diesem System etwas wohler fühlen. Auch in der Offensive, da hast du einen mehr vorne drin. Das hat uns vor der WM so stark gemacht, in der Liga und in der Europa League."

In den ersten 23 Pflichtspielen dieser Runde, nach denen der SC historisch erfolgreich auf Platz 2 sowie unter den Top 16 im DFB-Pokal und in der Europa League überwinterte, war die Viererkette gesetzt - bis auf vier Partien mit Dreierreihe.

Da sich der SC auch immer ein Stück weit am Gegner ausrichtet, um bestmöglichen Zugriff und Zuordnungen herzustellen, ist es bemerkenswert, dass er in dieser Phase gegen die Dreierketten-Systeme von Augsburg, Stuttgart, Hoffenheim, Mainz und St. Pauli bei der Viererreihe blieb. Mit Erfolg, in diesen Spielen holte er vier Siege und ein Remis.

Seit dem Re-Start ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Streich setzte in den 16 Pflichtpartien 2023 je achtmal auf eine Vierer- respektive Dreierkette. Mit vier Abwehrspielern in der letzten Linie gab es fünf Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen - mit dreien nur einen Sieg, vier Remis und drei Niederlagen. Diese drei Nullrunden erlebte der SC allerdings gegen klar favorisierte Gegner, in Dortmund und zweimal gegen Juventus Turin.

"Es geht immer um die Balance und ums Abwägen"

Die Dreierkette ist vor allem seit den inspirierenden Auftritten der Italiener bei der EM 2016 auch beim SC eine ständige Alternative. In den Saisons 2017/18, 2019/20 und 2020/21 setzte Streich auf diese Variante sogar mehrheitlich in den 34 Ligapartien, formierte die Dreierkette auch in der erfolgreichen vorigen Spielzeit (Platz 6) 13-mal in der Bundesliga. Das Standardsystem ist dabei ein 3-4-3, der SC agierte aber auch schon in unterschiedlichen Varianten eines 3-5-2.

Wie steht Streich, der oft betont, dass die Kettenfrage vor jedem Spiel im Trainerbüro diskutiert werde, zum klaren Wunsch seiner Nummer 1? "Dann schauen wir mal, ob wir Marks Wunsch umsetzen können", sagte der 57-Jährige mit einem Lachen und formulierte, etwas ernster schmunzelnd, klare Bedingungen vor dem Spiel am Sonntag in Bremen.

"Wenn wir es im 4-4-2 gegen ein 3-5-2 eines Gegners so gut hinkriegen, dass wir gegen die Außenspieler gut verteidigen, dass wir trotzdem gut besetzt sind, wenn wir einschieben, wenn wir all das haben, lasse ich auf jeden Fall im 4-4-2 spielen", so Streich. Die grundsätzliche Maxime in dieser Frage: "Es geht immer um die Balance und ums Abwägen: Was hilft uns am meisten."

Da spielen die eigene Ausrichtung, die nach der defensiv-abwartenden gegen die Bayern deutlich aktiver werden wird, und die die des Gegners stets eine Rolle. Werder steht für ein klares 3-5-2. Trotzdem wäre es vor dem Hinspiel keine Überraschung gewesen, wenn Streich am 4-2-3-1 festgehalten hätte. Stattdessen formierte er er im 17. Pflichtspiel erst zum zweiten Mal ein 3-4-3. Für den 2:0-Sieg war dann jedoch vor allem der frühe Platzverweis für Marco Friedl verantwortlich, nicht die Formation zum Anpfiff.

Wegen seines guten Drahts zu den Profis bespreche er die Systemfrage mit ihnen. Noch am Abend vor dem Pokaltriumph in München seien alle von einer Dreierkette ausgegangen, erzählte Streich, um sich am nächsten Morgen aufs 4-4-2 festzulegen. Man darf also gespannt sein, ob Flekkens Wunsch am Sonntagnachmittag im Weserstadion umgesetzt wird.