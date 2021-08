Flekken glaubt: "Da kommt noch mehr von uns"

Die Verletzung aus der Vorsaison ist für Freiburgs Torhüter Mark Flekken endgültig abgehakt. Die Abwehr muss sich noch finden, könnte aber eine Zukunft haben.

Ein wenig trockener Humor schadet nicht. "Ich habe das Warmmachen überstanden. Das ist schon mal ein gutes Zeichen", scherzt Mark Flekken. Das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers (1:0) hat der Torhüter des SC Freiburg unbeschadet hinter sich gebracht. Im Jahr zuvor zog sich der Niederländer vor dem Erstrundenspiel gegen Waldhof Mannheim (2:1) eine langwierige Ellenbogenverletzung zu. Das kostete ihn eine Saison als Stammtorhüter, was er mittlerweile aber verkraftet hat.

"Es fühlt sich einfach super an, endlich diese Chance wahrnehmen zu können", beschreibt Freiburgs Nummer 1 ihre Gefühlswelt vor dem ersten Bundesligaspieltag am kommenden Wochenende. Verbunden mit dem Wunsch: "Hoffentlich kann ich konstant gute Leistungen auf den Platz bringen." Mit dem Auftritt in Würzburg war Flekken insgesamt zufrieden, sah ähnlich wie SC-Coach Christian Streich aber auch Verbesserungsbedarf: "Wir müssen uns auf jeden Fall die 2. Halbzeit anschauen", meint der Schlussmann, denn da habe Würzburg zu viel Platz gehabt. "Das ist Arbeit für die kommende Woche", stellt der Freiburger Rückhalt fest.

Nico Schlotterbeck rückt in die Dreierkette

Immerhin kassierte der Sport-Club kein Gegentor und die Abwehr stand solide. Vor Flekken reihten sich die drei Innenverteidiger Manuel Gulde, Philipp Lienhart und Nico Schlotterbeck auf. Sollte Schlotterbeck bleiben - wonach es aktuell aussieht - eine Formation, die so öfter zu sehen sein könnte. "Nico war ein Jahr in Berlin, da müssen wir uns jetzt schnell reinfinden", sagt der Keeper über das Zusammenspiel mit dem zuletzt an Union Berlin verliehenen Rückkehrer. Die Abwehr mache ihm keine Sorgen - auch angesichts von Alternativen wie Keven Schlotterbeck, der nach seiner Olympia-Teilnahme noch nicht im Kader stand, und Dominique Heintz, der auf der Bank Platz nahm.

Am Samstag (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es zum Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld. Für Flekken soll dann endlich die heiß ersehnte Spielzeit als Stammtorhüter in der Bundesliga beginnen. "Ich wünsche ihm nichts mehr, als dass er es in dieser Saison allen so richtig zeigen kann, was er draufhat", lässt Coach Streich verlauten . Das Selbstbewusstsein dazu ist bei Flekken vorhanden.. "Wir haben erst ein Pflichtspiel gespielt", sagt der Niederländer, aber "da kommt noch mehr von uns."