Fleiß und "freche Sprüche": Nagelsmann lobt Wagner

Die Chemie im DFB-Trainerteam stimmt offensichtlich. Julian Nagelsmann lobt seinen Assistenten Sandro Wagner in den höchsten Tönen. Bei Robin Gosens ist der Funke bereits übergesprungen.

Sandro Wagner hat in den ersten Tagen in Amerika beim neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann schon ordentlich Eindruck hinterlassen. Nagelsmann gefällt, dass Wagner die richtige Mischung aus Ernsthaftigkeit und Lockerheit mitbringt. "Er ist sensationell gut, unfassbar fleißig, strukturiert", sagte der DFB-Chefcoach über Wagner.

Nagelsmann gefallen aber auch die "frechen Sprüche in alle Richtungen" des ehemaligen Nationalstürmers. Sein Co-Trainer schaffe es auch, die nötigen Distanz zu früheren Mitspielern zu wahren und trotzdem locker zu sein. Wagner spielte einst zum Beispiel mit Thomas Müller beim FC Bayern.

Beim Training in Foxborough vor der Premiere am Samstag (21 Uhr) gegen die USA in Hartford übernahm der Assistent zunehmend mehr Aufgaben auf dem Platz. Nagelsmanns langjähriger Co-Trainer Benjamin Glück, den der Chef zum DFB mitbrachte, ist eher Beobachter und persönlicher Vertrauter des Bundestrainers.

Seinen Chef entlastet Wagner, der seinen Job als ZDF-Experte für seine neue Rolle aufgab, in Detailfragen. Bis hin zur zeitgenauen Einschaltung der Rasensprenger auf dem Trainingsplatz. "Er nimmt mir alles ab, was organisatorisch ist", sagte Nagelsmann. Die Medienarbeit werde aber nur er machen, stellte Nagelsmann klar.

Gosens: "Das Feuer ist zu spüren"

Dass die Chemie ganz offensichtlich stimmt, unterstrich auch Robin Gosens. Der Nationalspieler schwärmte regelrecht vom DFB-Trainerteam um Nagelsmann. "Sowohl bei ihm als auch bei Sandro Wagner und Benjamin Glück als Co-Trainer ist das Feuer zu spüren, jetzt wirklich etwas bewegen zu wollen", sagte der Union-Profi im RND-Interview: "Es sind sehr emotionale Typen, die eine Mannschaft mit ihrer Leidenschaft anzünden können. Bei mir haben sie das sofort geschafft."

Nagelsmann hat nur eine Sorge. Dass Wagner bald selbst wieder irgendwo Cheftrainer werden will und damit die Zusammenarbeit beendet ist. Die SpVgg Unterhaching führte der Münchner in diesem Sommer in die 3. Liga. Danach wechselte er eigentlich als Assistent von Hannes Wolf bei der U 20 zum DFB. Vielleicht will Wagner aber auch eine alte DFB-Tradition wieder aufleben lassen. Schon sechsmal wurden Assistenten später selber Bundestrainer.