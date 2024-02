Flavius Daniliuc, Salzburgs neuer "Bulle" könnte sich als Goldgriff erweisen

Gleich bei seinem ersten Auftritt für Red Bull Salzburg wusste Neuzugang Flavius Daniliuc auf ganzer Strecke zu überzeugen. Trainer Gerhard Struber hat nun einen weiteren großgewachsenen, robusten Akteur in seinem Abwehrbollwerk, der mit einem sauberen Spielaufbau und einem sehr guten Kopfball- und Stellungsspiel zu glänzen weiß. Seine Salzburg-Leihe wird auch als Fingerzeig für die Konkurrenz verstanden.

Trainer Gerhard Struber wird es freuen, die Gegner eher weniger: Red Bull Salzburgs neue Dreierkette mit Strahinja Pavlovic, Oumar Solet und Flavius Daniliuc erwies sich - bis auf eine Unachtsamkeit beim 1:1-Ausgleich - als absolutes Abwehrbollwerk. Vor allem Winter-Neuzugang Daniliuc zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen prompt ein Stück weit zurück und plant, das auch weiter zu tun.

Nach seinem ersten Auftritt in Rot-Weiß zeigte sich der 22-Jährige aber auch selbstkritisch. "Ich war einigermaßen zufrieden mit meiner Leistung. Ich denke, da kann noch mehr kommen. Ich muss meine Erfahrungen, die ich in den Top-Ligen gesammelt habe, auf den Platz bringen. Das ist meine Aufgabe, das in den nächsten Spielen zu zeigen", meinte Daniliuc in der Mixed-Zone.

Wenn es der Leihgabe von Serie-A-Klub Salernitana gelingt, sich Woche für Woche nochmals zu steigern, dann wird es für die Konkurrenz wohl immens schwer, den Abwehrriegel der Salzburger zu knacken. Das weiß auch Sturm-Trainer Christian Ilzer, der die neuformierte Dreierkette gar als "Großauftrag für die österreichische Liga" sieht und meint: "Ich denke, dass sich einige Mannschaften in der deutschen Bundesliga glücklich schätzen könnten, wenn sie diese Mauer hinten stehen hätten."

Daniliuc selbst sieht seinen Transfer in die Mozartstadt als große Chance, sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. "Die Nationalmannschaft war ein kleiner Bestandteil meiner Entscheidung", verrät der Innenverteidiger, erklärt aber auch: "Die Zukunft, die ich hier habe, das gibt mir auf das Kurzfristige gesehen mehr, als an die Nationalmannschaft und die EM im Sommer zu denken. Deshalb liegt mein Fokus hier in Salzburg. Ich muss meine Leistung bringen und wenn ich das tue, dann sieht es im Sommer auch anders aus." Ein Länderspiel im A-Team kann der gebürtige Wiener bereits verzeichnen. Im März 2023 debütierte Daniliuc unter Rangnick beim 2:1-Sieg über Estland. Seither war er allerdings keine Option für den Teamchef. Das könnte sich aber in den nächsten Monaten ändern.

Verbleib in Salzburg ein Thema?

Sein Leihvertrag bei Salzburg läuft bis Saisonende. Und danach? Alles offen könnte man meinen. Deutet man Daniliucs Aussage, könnte auch ein Verbleib ein Thema sein. "Mein Ziel ist es, Leistung zu zeigen und dann mit meinen Beratern und den Verantwortlichen von Red Bull das Gespräch zu suchen, um eine Lösung zu finden."

Dass er nach einigen Jahren in der Ligue 1 und Serie A nun nicht mehr in einer der fünf größten Ligen Europas kickt, ist für Daniliuc alles andere als ein Beinbruch. Gerade im Spitzenspiel am Freitag sah er keine großen Unterschiede zur Top-Liga Italiens: "Das Niveau war nicht deutlich unter der Serie A. Sturm ist eine Top-Mannschaft, spielt seit Jahren international auf einem Top-Niveau und hat uns alles abverlangt."

Anders als seine rasche Beorderung in die Startelf hat viele im Stadion die doch recht frühe Auswechslung überrascht. Eine Erklärung war schnell gefunden. "Die Wahrheit ist, ich war erst zehn Tage hier im Training, komme aus einer anderen Liga. Das war eine Absprache mit beiden Parteien. Trotzdem muss ich auch sagen, dass ich hatte ein kleines, körperliches Problem hatte und auch deshalb raus bin. Aber es fühlt sich gut an, es ist nichts langfristiges", versichert Daniliuc.