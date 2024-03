Flanken, PlayStyles, 2vs2: Wodurch wird das VBLCC-Finale entschieden?

Im Finale der VBL Club Championship (VBLCC) werden aller Voraussicht nach Kleinigkeiten über Triumph oder Niederlage entscheiden. Welche Aspekte halten die eSportler selbst für die wichtigsten?

"Um den Titel mitspielen" möchte Werder Bremen am Wochenende, wenn es nach eSport-Chef Dominik Kupilas geht: "Ob es am Ende aber so kommt, weiß ich natürlich nicht - da spielen viele Faktoren eine Rolle." In der Vergangenheit war von eSportlern vor großen Endrunden immer wieder die Tagesform als ausschlaggebend angeführt worden. Im Vorfeld des VBLCC-Finals stand die Meta von EA SPORTS FC 24 im Fokus.

Diese war zuletzt sehr flankenlastig ausgefallen, weswegen hohe Hereingaben in den letzten Wochen der regulären Saison ein oft gesehenes Mittel waren. Das jüngste Frühlings-Update hatte jedoch einige Punkte in den Patch Notes, die auf eine gravierende Veränderung des Gameplays hinwiesen. Von der Flanken-Meta abgerückt ist FC 24 allerdings offenbar nicht.

"Ich wurde leider etwas enttäuscht, als ich das Spiel anschließend zum ersten Mal gespielt habe. Weil ich finde, dass gefühlt gar nichts gemacht worden ist und nur irgendwas in die Patch Notes geschrieben wurde. Ich spüre keinen Unterschied", sagte Leipzigs Umut Gültekin im Mediengespräch vor dem VBLCC-Finale. Paderborns Jonas Wirth stimmte seinem Berufskollegen zu, "nichts davon gemerkt" zu haben.

Wird Klose zum MVP der Endrunde?

Bei Flanken und darauffolgenden Ablagen käme es "meistens nur noch aufs Beten an", meinte 'Jonny'. EA SPORTS gibt an, die PlayStyles "In der Luft+" und "Power-Kopfball+" abgeschwächt zu haben - gerade Erstgenannter soll laut Gültekin aber immer noch "viel zu stark" sein. Generell seien die Spielstile, die der Entwickler in FC 24 neu implementiert hatte, "overpowered", sagte Wirth. Er hält sie gar für "viel entscheidender" als die Spielerwerte auf den FUT-Karten.

Im Rahmen der FUT-Birthday-Promo erschien jüngst ein Bundesliga-Spezialobjekt, das perfekt in die Meta passen könnte: Miroslav Klose mit Kopfball-Präzision von 99 und "In der Luft+"-PlayStyle. Das neue Item war schon am Montag mehrfach Thema bei den am Mediengespräch teilnehmenden VBLCC-Finalisten - am Wochenende könnte es für noch mehr Gesprächsstoff sorgen.

Über Doppel-Erfolge zum "Flow"

Abseits der Faktoren in FC 24 gilt besondere Aufmerksamkeit der eSportler den 2vs2-Partien. Spieler Ditmir Alimi und Coach Corvin Deterding von Süd-Ost-Divisionssieger 1. FSV Mainz 05 betonten nochmals, wie viel Zeit in die Vorbereitung der Doppel investiert werde - und wie diese Maßnahme Früchte trage. Bremens eSport-Chef Kupilas führte seine Titelhoffnungen auch auf die 2vs2-Qualität des Werder-Duos zurück: Henning Wilmbusse und Berkay Demirci sind mit 2,4 Punkten im Schnitt das bisher beste Doppel der Saison.

Auf dem geteilten zweiten Platz stehen mit je 2,1 Zählern im Schnitt Mainz, Paderborn, Leipzig und Freiburg. Vier der fünf besten Teams im Doppel belegten am Ende der Divisionsphase die jeweils ersten beiden Plätze in den Tabellen - und sind bereits direkt für das VBLCC-Finale qualifiziert. "Im 2vs2 kann man sich sehr viel Selbstbewusstsein holen. Dadurch entsteht ein Flow", beschrieb 'Jonny' die Bedeutung.