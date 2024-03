Flandern-Rundfahrt: Van der Poel deklassiert die Konkurrenz im Regen - Politt auf Podium

Mathieu van der Poel hat zum dritten Mal in seiner Karriere die Flandern-Rundfahrt gewonnen. Bei widrigen Bedingungen ließ er die Konkurrenz mit einer langen Soloflucht im Regen stehen. Nils Politt wurde starker Dritter.

Mathieu van der Poel hat zum dritten Mal die Flandern-Rundfahrt gewonnen und ist in den Kreis der Rekordsieger aufgestiegen. Der Straßenrad-Weltmeister erreichte das Ziel in Oudenaarde nach 270,8 Kilometern und 2300 Höhenmetern überlegen als Solist und siegte wie schon 2020 und 2022. Neben dem 29-Jährigen haben es erst sechs andere Fahrer geschafft, "De Ronde" dreimal zu gewinnen.

"Es ging heute nur ums Überleben. Es war durch das Wetter die härteste Ronde, die ich je gefahren bin", sagte van der Poel. "Flandern im Weltmeister-Trikot zu gewinnen - da ist ein Traum wahr gewonnen. Ich bin völlig im Eimer." Nach dem verletzungsbedingten Aus seines großen Rivalen Wout van Aert und dem Verzicht von Titelverteidiger Tadej Pogacar war der Niederländer als kaum zu besiegender Favorit in das in Antwerpen gestartete Rennen gegangen. Van Aert fehlte, nachdem er sich am Mittwoch bei der kleinen Ronde-Schwester "Quer durch Flandern" bei einem schweren Sturz mehrere Knochenbrüche zugezogen hatte.

Den zweiten Platz holte sich am Ostersonntag der Italiener Luca Mozzato, Dritter wurde Nils Politt, weil der vor ihm platzierte Michael Matthews bestraft wurde. Er hatte im Schlusssprint seine Linie verlassen und damit die anderen Fahrer behindert. Für Politt war es sein bestes Ergebnis in Flandern. Der Höhepunkt seiner Klassikersaison soll am kommenden Sonntag Paris-Roubaix sein. Daran wollte van der Poel im Sieger-Interview noch nicht denken, er fühle sich gerade einfach nur "fucked".

Stürze durch Zuschauer

Hunderttausende Fans standen am inoffiziellen belgischen Nationalfeiertag an den Straßen Flanderns - bisweilen zu nah an den Fahrern. Zwei Stürze wurden augenscheinlich ausgelöst, weil Fahrer mit Zuschauenden kollidierten. In einem Fall war Giro-Etappensieger Nico Denz involviert.

Die Kontrahenten von van der Poel hatten dem großen Favoriten vor allem Team-Stärke entgegenzusetzen. Am Molenberg begannen etwa 100 Kilometer vor dem Ziel die Attacken auf den Niederländer. Vor allem die Team Visma-Lease a bike und Lidl-Trek versuchten, van der Poel zu stressen. Zunächst ohne Wirkung.

Entscheidung am Koppenberg - Verfolger schieben Berg hoch

45 Kilometer vor dem Ziel schlug van der Poel am gefürchteten Koppenberg zurück. Das Kopfsteinpflaster war an dem bis zu 22 Prozent steilen Anstieg durch den Regen nahezu unfahrbar geworden, nur der Niederländer, Matteo Jorgensen und Mads Pedersen blieben auf dem Rad. Der Rest der Verfolger musste absteigen und schieben.

Hatte genug Zeit, um seinen Sieg zu feiern: Mathieu van der Poel. IMAGO/Photo News

Es sollte sich als entscheidende Attacke herausstellen. Van der Poel zog durch, vergrößerte seinen Vorsprung an der Mariaborrestraat bereits auf über eine halbe Minute. Die letzte Fahrt über die Doppel-Herausforderung Oude Kwaremont und Paterberg konnte der Cross-Weltmeister fast schon im Genussmodus meistern. Bei nun sechs Teilnahmen in Flandern war van der Poel nie schlechter als Vierter.

Flandern-Rundfahrt in Antwerpen/Belgien (270,80 km):

1. Mathieu Van Der Poel (Niederlande) - Alpecin-Deceuninck 6:05:17 Std.; 2. Luca Mozzato (Italien) - Arkéa - B&B Hotels + 1:02 Min.; 3. Michael Matthews (Australien) - Team Jayco AlUla; 4. Nils Politt (Hürth) - UAE Team Emirates; 5. Mikkel Bjerg (Dänemark) - UAE Team Emirates; 6. Antonio Morgado (Portugal) - UAE Team Emirates; 7. Magnus Sheffield (USA) - Ineos Grenadiers; 8. Oliver Naesen (Belgien) - AG2R La Mondiale; 9. Dylan Teuns (Belgien) - Israel-Premier Tech; 10. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost