Flammender Appell von Eintracht-Präsident Fischer

"Wehrt Euch! Werdet lauter!", forderte Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer in seinem Redebeitrag bei der Auftaktveranstaltung zum diesjährigen Holocaust-Gedenktag im DFB-Campus in Frankfurt am Main. Zu den Podiumsgästen gehörte auch Dr. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland.

Auch rund um den Erinnerungstag im deutschen Fußball im Jahr 2022 wurde in den Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga die Botschaft "!Nie Wieder" verbreitet - wie hier in der Allianz Arena. DFL/Getty Images/Sebastian Widmann