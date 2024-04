Flames wollen zurück in die Erfolgsspur

Nach drei spielfreien Wochen steht für die Flames der HSG Bensheim/Auerbach am Samstag (20. April, 18 Uhr) der 21. Spieltag in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) an. Zu Gast ist der BSV Sachsen Zwickau. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Bietigheim und zu Hause gegen die HSG Blomberg-Lippe, will das Team von Trainerin Heike Ahlgrimm vor eigenem Publikum wieder in die Erfolgsspur zurück und den 15. Saisonsieg einfahren.

Die Flames um Lucie-Marie Kretzschmar wollen zurück in die Erfolgsspur. Andrea Müller