Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm: "Ganz ehrlich, ich bin sprachlos"

"Ganz ehrlich, ich bin sprachlos", erklärte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nach dem 37:30 der HSG Bensheim/Auerbach in der European Handball League gegen Nantes. "Was soll ich sagen?", fragte die frühere Nationalspielerin - und dann sprudelte es aus ihr heraus.

"Wir haben heute ein fantastisches Spiel gemacht. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir mal so ein Spiel gemacht haben. Ich glaube, das war, seitdem ich hier bin, eines unserer besten Spiele und es ist jetzt ja auch nicht irgendein Gegner gewesen, sondern Nantes. Und wir haben Sie einfach dominiert", strahlte Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nach dem Auftritt der Flames der HSG Bensheim/Auerbach gegen Neptunes des Nantes.

"Wir haben in der ersten Halbzeit schon ganz, ganz viel richtig gemacht, im Angriff und in der Abwehr, auch die 5-1 hat sehr gut funktioniert, aber da haben wir noch ein oder zwei Tore zu viel bekommen. In der zweiten Halbzeit kriegen wir nur 11 Tore gegen Nantes. Wir haben denen dann den Schneid abgekauft und natürlich mit Vanessa im Tor", lobte Ahlgrimm die bei 47 Prozent liegende Vanessa Fehr, die neben der dreizehnfach erfolgreichen Lucie-Marie Kretzschmar die Matchwinnerin war.

"Das gehört dazu, aber wir haben vorne eine sehr gute Quote beim Werfen und wir haben ganz viele Lösungen gefunden. Ich bin einfach sprachlos, weil wir so viel Spaß hatten mit Kempa und mit allem, was dazugehört. Wir haben auch absolut verdient gewonnen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und mir fehlen einfach die Worte, für das, was wir da abgerissen haben. Das ist schon aller Ehren wert und da können wir megastolz drauf sein", so Heike Ahlgrimm weiter.

Ahlgrimm: "Unglaublich, was wir erreicht haben"

"Ich glaube, vor dem Spiel hat überhaupt niemand damit gerechnet, dass wir als Sieger vom Feld gehen und dass wir das jetzt geschafft haben, da können wir echt stolz sein. Hut ab vor der Leistung!", so die Flames-Trainerin weiter, die betonte: "Zurzeit haben wir natürlich auch viel Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit, dass wir die Dinge machen können. Ich bin total happy und glücklich, dass wir das so gemeistert haben."

"Es ist unglaublich, was wir erreicht haben. Wir haben große Fortschritte gemacht und heute ein starkes Spiel gezeigt", fasste Heike Ahlgrimm die bisherige Gruppenphase kurz zusammen. In der European Handball League stehen die Flames bei 4:6 Punkten und haben sogar noch Chancen auf den zweiten Platz - allerdings geht es am 17. Februar zum letzten Spiel zu Spitzenreiter CS Gloria 2018 BN nach Rumänien.

