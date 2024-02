Flames in Dortmund "vom Kopf nicht frisch genug"

Die HSG Bensheim/Auerbach hat einen Rückschlag erlitten. Zwar belegen die Flames nach dem 28:31 bei Borussia Dortmund weiterhin Rang zwei, nach Minuspunkten ist der Thüringer HC aktuell gleichauf.

"Wir haben einfach unsere Leistung nicht abgerufen und kein gutes Spiel gemacht. Gegen die offensive Abwehr, die sie gespielt haben, haben wir es nicht geschafft Lösungen zu finden", so Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm nach der Partie beim BVB, der damit auf Rang 4 vorgerückt ist.

Zu kämpfen hatte das Gründungsmitglied der Handball Bundesliga Frauen vor allem mit der Belastung durch die englischen Wochen mit den Spielen in der Gruppenphase für die EHF European League. Dortmund hingegen war in der Qualifikation gescheitert.

"Wir waren nicht frisch genug vom Kopf, das hat man gemerkt. So war es das erste Spiel, wo man dann auch keine richtigen Entscheidungen trifft. Wir haben das alle gemeinsam als Team nicht geschafft", bilanzierte Ahlgrimm für ihre Mannschaft, die am Wochenende noch in Rumänien bei Gloria Bistrita-Nasaud gefordert war.

28 Fehlwürfe für Flames

"Wir hatten 28 Fehlwürfe, davon schon 18 in der ersten Halbzeit und dann kannst du natürlich kein Spiel gewinnen. Trotzdem machen wir 28 Tore, wir kriegen aber auch 31, weil die Abwehr nicht so stand, wie wir uns vorgenommen haben", so die frühere Nationalspielerin in ihrer Analyse.

Von einer eigenen 5:3-Führung geriet man mit einem 0:6-Lauf ins Hintertreffen. Und auch die zwischenzeitliche Aufholjagd zum 12:12-Ausgleich sollte das Momentum nicht wechseln. Nach dem Seitenwechsel mit einem Zwei-Tore-Rückstand sollte man nur noch einmal beim 18:19 (37.) von Lisa Friedberger in Schlagdistanz kommen.

"Dortmund hat das gut gemacht. Sie haben gegen uns Lösungen gefunden und waren geduldig. In aller Ruhe haben sie uns dann auch in der Abwehr ausgespielt. Selbst wenn wir eigentlich richtig gut standen, dann haben sie aber doch noch das Tor gemacht. Von daher war es eine verdiente Niederlage", erklärt Ahlgrimm.

Dreikampf um die Vizemeisterschaft

Damit wurde aus dem Zweikampf um die Vizemeisterschaft wieder ein Dreikampf. Die Flames gehen mit 26:6 Zählern in die letzten zehn Partien der Saison, die Konkurrenz hat jeweils noch ein Nachholspiel zu absolvieren. Der Thüringer HC besitzt aktuell 24:6 Punkte und spielt noch gegen Metzingen, Dortmund muss bei 22:8 Zählern noch ein Duell mit Halle-Neustadt nachholen.

Alle drei Teams müssen noch gegen das Topteam SG BBM Bietigheim spielen, Dortmund muss zudem noch zum THC und nach Bensheim. Die HSG Blombrg-Lippe als Fünfter reist noch nach Bad Langensalza und Bensheim.

Letzte Hürde vor Nationalmannschaftspause

"Wir haben jetzt am Samstag ein ganz wichtiges Spiel, das wir noch mal gewinnen wollen und danach ist erstmal Pause", so Ahlgrimm. "Was wir in den letzten Wochen abgerissen haben, ist halt einfach Wahnsinn und wir sind keine Profis."

Vor der Nationalmannschaftspause wartet auf Bensheim/Auerbach noch eine Auswärtsfahrt zur Sport-Union Neckarsulm. Das eigene knappe 27:23 in der Hinrunde wie auch der 28:16-Sieg der Schwäbinnen über Blomberg-Lippe dürften den Flames Warnung genug sein.

"Man hat bei den englischen Wochen einfach gemerkt, dass wir nicht frisch genug waren. Dass wir dadurch auch die Entscheidungen nicht richtig getroffen haben", erklärt die erfahrene Trainerin und betont: "Davon geht die Welt nicht von unter. Abhaken, weitermachen und am Samstag zwei Punkte holen."