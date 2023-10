Flamengo macht Tite-Anstellung offiziell

Tite übernimmt mit sofortiger Wirkung bei Flamengo in Rio de Janeiro. Brasiliens früherer Nationaltrainer erhält beim Weltpokalsieger von 1981 einen Vertrag bis Dezember 2024, dem Ende der kommenden Saison. Das teilte der Traditionsklub aus der Millionenmetropole am Montagabend mit. Zuletzt hatte der 62 Jahre alte Tite sechseinhalb Jahre lang Brasiliens Nationalelf betreut, war 2018 und 2022 aber jeweils im WM-Viertelfinale gescheitert. 2019 holte er mit der Seleçao die Copa America. Flamengo unterdessen war in die aktuelle Saison mit Jorge Sampaoli (63) gestartet, der erst im April verpflichtet worden war. Wegen enttäuschender Resultate musste der frühere argentinische Nationalcoach Ende September wieder gehen.