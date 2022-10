Rodinei eiskalt vom Punkt: Flamengo zum vierten Mal Pokalsieger

Flamengo Rio de Janeiro hat den brasilianischen Pokal gewonnen. Flamengo besiegte im Finalrückspiel im Maracana-Stadion in Rio am Mittwochabend (Ortszeit) den SC Corinthians mit 6:5 im Elfmeterschießen.

Den entscheidenden Elfmeter verwandelte Rodinei. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung hatte es jeweils 1:1 gestanden. Damit ist Flamengo zum insgesamt vierten Mal brasilianischer Pokalsieger, zuvor gewann der Verein 1990, 2006 und 2013 den Pokal.

Im Maracana-Stadion trafen sich etliche Akteure, die bereits in der Bundesliga aktiv waren. Arturo Vidal (ehemals Bayer 04 Leverkusen und Bayern München) stand bei Flamengo in der Startelf, Fagner (VfL Wolfsburg) sowie Renato Augusto (Bayer 04 Leverkusen) bei Corinthians. Flamengo erwischte den besseren Start und ging durch den Treffer des aufstrebenden Pedro in der 7. Minute in Führung.

Corinthians rannte dem Ausgleich in der Folge lange hinterher, erst in der Schlussphase erzielte Giuliano in der 82. Minute das 1:1. Im Elfmeterschießen versagten zunächst dem langjährigen Atletico-Legionär Filipe Luis die Nerven, doch für Corinthians vergab neben Fagner auch noch Mateus Vital. Den entscheidenden Elfmeter versenkte dann Rodinei zum 6:5-Endstand.

Vor dem Rückspiel (Hinspiel 0:0) kam es zu Ausschreitungen, nachdem Fans ohne Eintrittskarten versucht hatten, ins Stadion zu gelangen. Die Polizei setzte dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 zufolge Gummigeschosse ein. 40 Personen wurden demnach festgenommen und das Polizeiaufgebot verstärkt. Dennoch kam es auch wieder zu Tumulten, als die Fans das Stadion verließen.

Flamengo im Endspiel der Copa Libertadores

Damit hat Flamengo in dieser Saison einen nationalen Titel, in der brasilianischen Liga ist der Meisterschaftszug dagegen ohne den Traditionsklub abgefahren. Vor dem 33. Spieltag liegt Flamengo mit 13 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Palmeiras auf Rang drei. Allerdings hat Flamengo noch die Chance auf den Gewinn der Copa Libertadores, der südamerikanischen Variante der Champions League. Im Finale am 29. Oktober in der ecuadorianischen Hafenstadt Guayaquil kommt es zum brasilianischen Duell mit Athletico Paranaense, das vom früheren brasilianischen Nationalcoach Felipe Scolari trainiert wird.

Damit kommt es zum dritten Mal in Serie zu einem rein brasilianischen Copa-Libertadores-Endspiel: 2020 gewann Palmeiras 1:0 gegen den Pele-Klub FC Santos, 2021 setzte sich erneut Palmeiras mit 2:1 nach Verlängerung gegen Flamengo durch.